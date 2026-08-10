Karşıyaka'da üç branşta kombine harekatı başladı

İzmir'i basketbolda Süper Lig, futbolda 3'üncü Lig, voleybolda ise Kadınlar 1'inci Ligi'nde temsil eden Karşıyaka, üç branşta sezonluk kombine satışlarını başlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-kırmızılı yönetim, futbol, basketbol ve voleybol takımlarının yeni sezon kombinelerini aynı gün satışa çıkardı.
FUTBOL KOMBİNELERİ 2 BİN 500 TL'DEN BAŞLIYOR
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendiren Karşıyaka'nın Alsancak Stadı'nda oynayacağı iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine fiyatları belli oldu.
Maraton tribünü 2 bin 500 TL, numaralı alt tribün 5 bin TL, VIP A/C 10 bin TL ve VIP B ise 15 bin TL olarak açıklandı.
Yönetim, taraftarların talebi doğrultusunda maraton tribününde üst ve alt ayrımı yapmadan tek fiyat uygulamasına geçti.
BASKETBOLDA YENİLEME DÖNEMİ BAŞLADI
Basketbol Süper Ligi'nde aralıksız 53'üncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Karşıyaka'da kombine yenileme dönemi de başladı.
Basketbol kombinelerinin yenileme süreci 10-16 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Yenileme fiyatlarının 8 bin ile 47 bin TL arasında değiştiği belirtildi.
Yeni kombineler ise yenileme döneminin tamamlanmasının ardından 9 bin ile 58 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılacak.
VOLEYBOL KOMBİNESİ BİN TL
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde son iki sezonda play-off oynayan Karşıyaka'da voleybol takımı için sezonluk kombine fiyatı bin TL olarak belirlendi.
CİCİBAŞ'TAN İCRA TAKİBİ AÇIKLAMASI
Öte yandan 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün, geçen yıl Karşıyaka'ya transfer olan Muhammet Ensar Akgün'ün ödenmeyen 2 milyon TL'lik bonservis bedeli nedeniyle icra takibi başlattığı belirtildi.
Bu süreçte sorumlu tutulan eski başkan Aygün Cicibaş, kendisi ve kulüp saymanı Tolga Üner'e yönelik icra takibinin doğru olduğunu açıkladı.
Cicibaş, "Çıkan haberlerde, tarafıma ve kulübümüzün saymanı Sayın Tolga Üner'e yönelik icra takibi başlatıldığı belirtilmektedir. Bu bilgi doğrudur. Söz konusu takip, geçtiğimiz sezon futbol takımımıza destek sağlanması amacıyla, destekçiler tarafından ödeme sözü verilerek düzenlenen bir kulüp senedinden kaynaklanmaktadır. Daha önce de kulübümüze benzer konularla ilgili bazı senetler verilmiş, ancak bu senetlerin ödemeleri yapılmadığı için imza yetkilileri olarak tarafımıza takipler yöneltilmiştir" ifadelerini kullandı.
"YÖNETİCİ BULMAK ZORLAŞACAK"
Kulüplerde imza yetkisi bulunan kişilerin hukuki ve mali sorumluluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Cicibaş, Yeni Spor Yasası sonrasında yöneticilerin üstlendiği yükümlülüklere dikkat çekti.
Cicibaş, "Kulüplerde imza yetkisine sahip kişiler, görevleri gereği bu tür hukuki ve mali sorumluluklarla doğrudan karşı karşıya kalabilmektedir. Yeni Spor Yasası ile birlikte kulüpler tüzel kişilik kazanmış olsa da yöneticilerin taşıdığı sorumluluklar, ekonomik gücü yüksek birçok kişinin kulüp içerisinde resmi sorumluluk almaktan çekinmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda bazı kişiler, yönetim kurullarında resmi sorumluluk üstlenmek yerine kulübü dışarıdan yönlendirmeyi tercih etmektedir" dedi.
Cicibaş ayrıca, "Bu sistem devam ettiği sürece yakın gelecekte kulüplerde resmi yönetici olarak sorumluluk almak isteyen insan bulmak dahi zorlaşacaktır. Zarar gören ise kişiler değil, Karşıyaka Spor Kulübü olur. Artık kişilerin değil, Karşıyaka'nın geleceğini koruyacak bir sistem kurulmalıdır" ifadelerini kullandı.
FUTBOL KOMBİNELERİ 2 BİN 500 TL'DEN BAŞLIYOR
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendiren Karşıyaka'nın Alsancak Stadı'nda oynayacağı iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine fiyatları belli oldu.
Maraton tribünü 2 bin 500 TL, numaralı alt tribün 5 bin TL, VIP A/C 10 bin TL ve VIP B ise 15 bin TL olarak açıklandı.
Yönetim, taraftarların talebi doğrultusunda maraton tribününde üst ve alt ayrımı yapmadan tek fiyat uygulamasına geçti.
BASKETBOLDA YENİLEME DÖNEMİ BAŞLADI
Basketbol Süper Ligi'nde aralıksız 53'üncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Karşıyaka'da kombine yenileme dönemi de başladı.
Basketbol kombinelerinin yenileme süreci 10-16 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Yenileme fiyatlarının 8 bin ile 47 bin TL arasında değiştiği belirtildi.
Yeni kombineler ise yenileme döneminin tamamlanmasının ardından 9 bin ile 58 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılacak.
VOLEYBOL KOMBİNESİ BİN TL
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde son iki sezonda play-off oynayan Karşıyaka'da voleybol takımı için sezonluk kombine fiyatı bin TL olarak belirlendi.
CİCİBAŞ'TAN İCRA TAKİBİ AÇIKLAMASI
Öte yandan 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün, geçen yıl Karşıyaka'ya transfer olan Muhammet Ensar Akgün'ün ödenmeyen 2 milyon TL'lik bonservis bedeli nedeniyle icra takibi başlattığı belirtildi.
Bu süreçte sorumlu tutulan eski başkan Aygün Cicibaş, kendisi ve kulüp saymanı Tolga Üner'e yönelik icra takibinin doğru olduğunu açıkladı.
Cicibaş, "Çıkan haberlerde, tarafıma ve kulübümüzün saymanı Sayın Tolga Üner'e yönelik icra takibi başlatıldığı belirtilmektedir. Bu bilgi doğrudur. Söz konusu takip, geçtiğimiz sezon futbol takımımıza destek sağlanması amacıyla, destekçiler tarafından ödeme sözü verilerek düzenlenen bir kulüp senedinden kaynaklanmaktadır. Daha önce de kulübümüze benzer konularla ilgili bazı senetler verilmiş, ancak bu senetlerin ödemeleri yapılmadığı için imza yetkilileri olarak tarafımıza takipler yöneltilmiştir" ifadelerini kullandı.
"YÖNETİCİ BULMAK ZORLAŞACAK"
Kulüplerde imza yetkisi bulunan kişilerin hukuki ve mali sorumluluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Cicibaş, Yeni Spor Yasası sonrasında yöneticilerin üstlendiği yükümlülüklere dikkat çekti.
Cicibaş, "Kulüplerde imza yetkisine sahip kişiler, görevleri gereği bu tür hukuki ve mali sorumluluklarla doğrudan karşı karşıya kalabilmektedir. Yeni Spor Yasası ile birlikte kulüpler tüzel kişilik kazanmış olsa da yöneticilerin taşıdığı sorumluluklar, ekonomik gücü yüksek birçok kişinin kulüp içerisinde resmi sorumluluk almaktan çekinmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda bazı kişiler, yönetim kurullarında resmi sorumluluk üstlenmek yerine kulübü dışarıdan yönlendirmeyi tercih etmektedir" dedi.
Cicibaş ayrıca, "Bu sistem devam ettiği sürece yakın gelecekte kulüplerde resmi yönetici olarak sorumluluk almak isteyen insan bulmak dahi zorlaşacaktır. Zarar gören ise kişiler değil, Karşıyaka Spor Kulübü olur. Artık kişilerin değil, Karşıyaka'nın geleceğini koruyacak bir sistem kurulmalıdır" ifadelerini kullandı.