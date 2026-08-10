Ben Simmons'a Batı Konferansı'ndan teklif

NBA'e dönmeye hazırlanan Ben Simmons'a birçok takımın ilgi gösterdiği ve Batı Konferansı'ndan bir ekibin 30 yaşındaki oyuncuya garanti olmayan bir kontrat teklif ettiği belirtildi. Simmons'ın minimum kontrat imzalamaya sıcak baktığı kaydedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Serbest oyuncu Ben Simmons, NBA'e olası dönüşü için hazırlıklarını sürdürürken ligdeki birçok takımın ilgisini çekiyor.
ESPN'den Marc J. Spears'ın haberine göre 30 yaşındaki oyuncu, minimum kontrat imzalamaya açık durumda. Spears'ın kaynaklarına göre Simmons'ın ayrıca Batı Konferansı'ndan bir takımdan garanti olmayan kontrat teklifi bulunuyor.
Simmons'ın pazartesi günü Melbourne'de başlayacak ve Avustralya Milli Takımı oyuncularının düzenlediği özel mini kampa da herhangi bir kısıtlama olmadan katılması bekleniyor.
Simmons'ın vaftiz babası olan ve aynı zamanda Arizona State ile Avustralya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan David Patrick, Andscape'e yaptığı açıklamada deneyimli oyuncunun atletizmini yeniden kazandığını söyledi.
Mini kamp, sırtındaki ve diğer bölgelerdeki sakatlıklarından tamamen kurtulmaya öncelik verdiği için 2025-26 NBA sezonunda forma giymeyen Simmons adına önemli bir aşama olacak.
Simmons son olarak 2024-25 sezonunda LA Clippers formasıyla NBA'de görev yaptı. Şubat 2025'te Clippers'a katılan Simmons, normal sezonda çıktığı 18 karşılaşmada 2,9 sayı, 3,8 ribaund ve 3,1 asist ortalamaları yakaladı.
Aynı sezon Clippers ile beş playoff karşılaşmasında da görev yapan Simmons, normal sezonda saha içinden yüzde 43,4 isabet oranıyla oynarken maç başına yalnızca 16,4 dakika süre alabildi.
Simmons'ın son yıllardaki performansı, Philadelphia'da NBA'in en iyi çift yönlü oyun kurucularından biri olarak kendisini kabul ettirdiği dönemin oldukça gerisinde kaldı.
2018-19 sezonunda Philadelphia formasıyla 79 karşılaşmaya çıkan Simmons, 16,9 sayı, 8,8 ribaund ve 7,7 asist ortalamaları yakalayarak kariyerindeki ilk All-Star seçimini elde etmişti.
Avustralyalı oyuncu bir sonraki sezon da üst düzey performansını sürdürdü. Simmons, 2019-20 sezonunda çıktığı 57 karşılaşmada 16,4 sayı, 8,0 asist, 7,8 ribaund ve 2,1 top çalma ortalamaları tutturdu.
Bu performansıyla NBA Yılın Üçüncü Beşi'ne ve Yılın Savunma Birinci Beşi'ne seçilen Simmons, Yılın Savunmacısı oylamasını da dördüncü sırada tamamladı.
Simmons, 2020-21 sezonunda ise 58 karşılaşmada 14,3 sayı, 7,2 ribaund, 6,9 asist ve 1,6 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.
Bu dönemde bir kez daha All-Star ve Yılın Savunma Birinci Beşi seçimleri elde eden Simmons, Yılın Savunmacısı oylamasında ikinci, MVP oylamasında ise 12. sırada yer aldı.
Ancak ilerleyen yıllarda yaşadığı sakatlıklar Simmons'ın kariyerini ciddi şekilde etkiledi. Deneyimli oyuncu, 2025-26 sezonunu tamamen kaçırmadan önceki üç sezonda toplam yalnızca 126 normal sezon karşılaşmasında forma giyebildi.
Simmons, Philadelphia ile 79 karşılaşmada oynadığı 2018-19 sezonundan bu yana hiçbir sezonda 60 maç barajını aşamadı.
NBA kariyerinde toplam 383 normal sezon karşılaşmasına çıkan Simmons'ın kariyer ortalamaları 13,1 sayı, 7,4 ribaund ve 7,2 asist seviyesinde bulunuyor.
Saha içinden kariyeri boyunca yüzde 55,8 isabet oranı yakalayan Avustralyalı oyuncu, dış şutu ise neredeyse hiç kullanmadı ve maç başına yalnızca 0,1 üç sayı denemesinde bulundu.
Şu sıralarda çalışmalarını ağırlıklı olarak Miami'de sürdüren Simmons'ın hedeflerinden biri de Avustralya Milli Takımı'na geri dönerek 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda forma giymek.
Simmons, kariyerinde Avustralya A Milli Takımı formasını yalnızca iki kez giydi. Bu iki karşılaşma da henüz 17 yaşındayken mücadele ettiği 2013 FIBA Erkekler Okyanusya Şampiyonası'nda geldi.
ESPN'den Marc J. Spears'ın haberine göre 30 yaşındaki oyuncu, minimum kontrat imzalamaya açık durumda. Spears'ın kaynaklarına göre Simmons'ın ayrıca Batı Konferansı'ndan bir takımdan garanti olmayan kontrat teklifi bulunuyor.
Simmons'ın pazartesi günü Melbourne'de başlayacak ve Avustralya Milli Takımı oyuncularının düzenlediği özel mini kampa da herhangi bir kısıtlama olmadan katılması bekleniyor.
Simmons'ın vaftiz babası olan ve aynı zamanda Arizona State ile Avustralya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan David Patrick, Andscape'e yaptığı açıklamada deneyimli oyuncunun atletizmini yeniden kazandığını söyledi.
Mini kamp, sırtındaki ve diğer bölgelerdeki sakatlıklarından tamamen kurtulmaya öncelik verdiği için 2025-26 NBA sezonunda forma giymeyen Simmons adına önemli bir aşama olacak.
Simmons son olarak 2024-25 sezonunda LA Clippers formasıyla NBA'de görev yaptı. Şubat 2025'te Clippers'a katılan Simmons, normal sezonda çıktığı 18 karşılaşmada 2,9 sayı, 3,8 ribaund ve 3,1 asist ortalamaları yakaladı.
Aynı sezon Clippers ile beş playoff karşılaşmasında da görev yapan Simmons, normal sezonda saha içinden yüzde 43,4 isabet oranıyla oynarken maç başına yalnızca 16,4 dakika süre alabildi.
Simmons'ın son yıllardaki performansı, Philadelphia'da NBA'in en iyi çift yönlü oyun kurucularından biri olarak kendisini kabul ettirdiği dönemin oldukça gerisinde kaldı.
2018-19 sezonunda Philadelphia formasıyla 79 karşılaşmaya çıkan Simmons, 16,9 sayı, 8,8 ribaund ve 7,7 asist ortalamaları yakalayarak kariyerindeki ilk All-Star seçimini elde etmişti.
Avustralyalı oyuncu bir sonraki sezon da üst düzey performansını sürdürdü. Simmons, 2019-20 sezonunda çıktığı 57 karşılaşmada 16,4 sayı, 8,0 asist, 7,8 ribaund ve 2,1 top çalma ortalamaları tutturdu.
Bu performansıyla NBA Yılın Üçüncü Beşi'ne ve Yılın Savunma Birinci Beşi'ne seçilen Simmons, Yılın Savunmacısı oylamasını da dördüncü sırada tamamladı.
Simmons, 2020-21 sezonunda ise 58 karşılaşmada 14,3 sayı, 7,2 ribaund, 6,9 asist ve 1,6 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.
Bu dönemde bir kez daha All-Star ve Yılın Savunma Birinci Beşi seçimleri elde eden Simmons, Yılın Savunmacısı oylamasında ikinci, MVP oylamasında ise 12. sırada yer aldı.
Ancak ilerleyen yıllarda yaşadığı sakatlıklar Simmons'ın kariyerini ciddi şekilde etkiledi. Deneyimli oyuncu, 2025-26 sezonunu tamamen kaçırmadan önceki üç sezonda toplam yalnızca 126 normal sezon karşılaşmasında forma giyebildi.
Simmons, Philadelphia ile 79 karşılaşmada oynadığı 2018-19 sezonundan bu yana hiçbir sezonda 60 maç barajını aşamadı.
NBA kariyerinde toplam 383 normal sezon karşılaşmasına çıkan Simmons'ın kariyer ortalamaları 13,1 sayı, 7,4 ribaund ve 7,2 asist seviyesinde bulunuyor.
Saha içinden kariyeri boyunca yüzde 55,8 isabet oranı yakalayan Avustralyalı oyuncu, dış şutu ise neredeyse hiç kullanmadı ve maç başına yalnızca 0,1 üç sayı denemesinde bulundu.
Şu sıralarda çalışmalarını ağırlıklı olarak Miami'de sürdüren Simmons'ın hedeflerinden biri de Avustralya Milli Takımı'na geri dönerek 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda forma giymek.
Simmons, kariyerinde Avustralya A Milli Takımı formasını yalnızca iki kez giydi. Bu iki karşılaşma da henüz 17 yaşındayken mücadele ettiği 2013 FIBA Erkekler Okyanusya Şampiyonası'nda geldi.