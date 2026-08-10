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Galatasaray'ın istediği yıldız Roma'ya gidiyor

Roma, Galatasaray'ın da istediği Rodrigo Mora transferinde Porto ile anlaşmaya çok yaklaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 15:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın istediği yıldız Roma'ya gidiyor
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Porto'nun 19 yaşındaki Portekizli yıldızı Rodrigo Mora için Roma devreye girdi. İtalyan ekibi, genç futbolcunun transferinde Porto ile anlaşmaya çok yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Roma ve Porto, Rodrigo Mora transferinde anlaşma noktasına geldi. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin önümüzdeki saatlerde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

25 MİLYON EURO PEŞİN

Roma'nın Rodrigo Mora için Porto'ya toplam 50 milyon euro ödeyeceği aktarıldı. Bu bedelin 25 milyon eurosu peşin olarak ödenecek.

Kalan 25 milyon euroluk ödeme ise 2027 yılında Porto'nun hesabına yatırılacak.

TRANSFERDE SON AŞAMA

Taraflar arasındaki görüşmelerin son detayları üzerinde çalışıldığı ve anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi.

Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Rodrigo Mora için Roma'nın transfer yarışında önemli bir avantaj elde ettiği ifade edildi.

RODRIGO MORA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Porto'nun altyapısında başlayan Rodrigo Mora, alt yaş grupları dahil 122 maçta süre alırken 28 gol ve 8 asist kaydetti.  

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