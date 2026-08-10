Trabzonspor'dan dünyaya Salah daveti: 'Kapımız, şehrimiz, tribünlerimiz açık'

Trabzonspor: "Mohamed Salah'ın Trabzonspor'umuza katılmasıyla birlikte, başta Mısır olmak üzere dünyanın dört bir yanından kulübümüze ulaşan sayısız mesaj, tebrik ve güzel dilek için teşekkür ediyoruz." pic.twitter.com/1hfS6MkcyK



— Sporx (@sporx) August 10, 2026