Cavaliers, maaş esnekliği yaratmak için Dennis Schröder takasını değerlendiriyor

Cleveland Cavaliers, kadroda yeni hamlelere yer açmak ve James Harden'ı yeniden kadrosuna katabilmek adına Dennis Schröder'i takas ederek maaş bütçesinde esneklik yaratmanın yollarını araştırıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cleveland Cavaliers'ın bu yaz kadro yapılanması konusunda hâlâ tamamlaması gereken işler bulunuyor. Cavaliers'ın deneyimli guard James Harden ile yeniden sözleşme imzalaması bekleniyor.
Ancak Harden'ın yeni kontratının nasıl şekilleneceği, Cleveland'ın kadroya yapabileceği diğer takviyelere bağlı olacak. Bu hamlelerin gerçekleştirilebilmesi için de Cavaliers'ın maaş bütçesinde yer açacak bazı takaslara yönelmesi gerekebilir.
Cleveland'ın takas seçeneklerini değerlendirdiği oyunculardan biri Dennis Schröder. Cavaliers, deneyimli oyun kurucuyu ve gelecek sezon için kontratında bulunan 14,8 milyon dolarlık maaşını elden çıkarmak istiyor.
Schröder'in 2027-28 sezonu için de 15,5 milyon dolarlık maaşı bulunuyor ancak bu miktarın yalnızca 4,4 milyon dolarlık bölümü garanti altında.
Cleveland, Schröder'i karşılığında herhangi bir maaş almadan takas edebilirse ilk apron sınırının yaklaşık 37,6 milyon dolar altında kalacak. Bu durum Cavaliers'a bir oyuncuyu sign-and-trade yöntemiyle kadrosuna katmak için yeterli alan sağlayabilirken, aynı zamanda Harden ile yeniden sözleşme imzalanması için de gerekli esnekliği bırakabilir.
Schröder'in maaşı, ligdeki birçok takımın sahip olduğu takas istisnalarına sığabilecek durumda. Ayrıca tam Vergi Mükellefi Olmayan Orta Seviye İstisnası'na (Non-Taxpayer MLE) sahip takımlar da bu hakkı bir takas istisnası olarak kullanarak Schröder'in kontratını bünyelerine katabilir.
Cavaliers'ın adı son haftalarda hem Peyton Watson hem de Jonathan Kuminga ile anılıyor. Watson, Denver Nuggets'ın sınırlı serbest oyuncusu konumunda bulunurken, Atlanta Hawks ise Kuminga'nın tam Bird haklarını elinde bulunduruyor.
Ancak Harden'ın yeni kontratının nasıl şekilleneceği, Cleveland'ın kadroya yapabileceği diğer takviyelere bağlı olacak. Bu hamlelerin gerçekleştirilebilmesi için de Cavaliers'ın maaş bütçesinde yer açacak bazı takaslara yönelmesi gerekebilir.
Cleveland'ın takas seçeneklerini değerlendirdiği oyunculardan biri Dennis Schröder. Cavaliers, deneyimli oyun kurucuyu ve gelecek sezon için kontratında bulunan 14,8 milyon dolarlık maaşını elden çıkarmak istiyor.
Schröder'in 2027-28 sezonu için de 15,5 milyon dolarlık maaşı bulunuyor ancak bu miktarın yalnızca 4,4 milyon dolarlık bölümü garanti altında.
Cleveland, Schröder'i karşılığında herhangi bir maaş almadan takas edebilirse ilk apron sınırının yaklaşık 37,6 milyon dolar altında kalacak. Bu durum Cavaliers'a bir oyuncuyu sign-and-trade yöntemiyle kadrosuna katmak için yeterli alan sağlayabilirken, aynı zamanda Harden ile yeniden sözleşme imzalanması için de gerekli esnekliği bırakabilir.
Schröder'in maaşı, ligdeki birçok takımın sahip olduğu takas istisnalarına sığabilecek durumda. Ayrıca tam Vergi Mükellefi Olmayan Orta Seviye İstisnası'na (Non-Taxpayer MLE) sahip takımlar da bu hakkı bir takas istisnası olarak kullanarak Schröder'in kontratını bünyelerine katabilir.
Cavaliers'ın adı son haftalarda hem Peyton Watson hem de Jonathan Kuminga ile anılıyor. Watson, Denver Nuggets'ın sınırlı serbest oyuncusu konumunda bulunurken, Atlanta Hawks ise Kuminga'nın tam Bird haklarını elinde bulunduruyor.