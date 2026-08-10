Herro: 'Sonraki kontratımı hiç düşünmüyorum'

Milwaukee Bucks'ın yeni guardı Tyler Herro, mevcut kontratının son sezonuna girmesine rağmen yeni sözleşmesine odaklanmadığını ve memleketinin takımında yapacağı yeni başlangıç için heyecan duyduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milwaukee Bucks'ın yeni guardı Tyler Herro, Milwaukee bölgesinde düzenlediği basketbol kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Mevcut kontratının son sezonuna girmeye hazırlanan Herro, bir sonraki sözleşmesinin şu anda öncelikleri arasında olmadığını belirtti. Deneyimli guard, bunun yerine memleketinin takımında önünde açılan yeni sayfaya odaklandığını ifade etti.
Herro, "Şu anda bunu gerçekten düşünmüyorum. Benim için, koçlar için ve aslında organizasyonun tamamı için yeni bir sayfa açılıyor. Bunun kimsenin omuzlarında bir yük olması gerektiğini düşünmüyorum." dedi.
Herro ayrıca Bucks kadrosundaki birçok kişinin kendisini kanıtlama motivasyonuyla sezona hazırlandığını düşünüyor. Bunun takıma gösterecek bir şeyleri olduğu hissini verdiğini belirten deneyimli guard, yeni başlangıcın yarattığı heyecana dikkat çekti.
"Milwaukee'ye gelirken kariyerim boyunca hiç olmadığı kadar kendimi kanıtlama isteği taşıyorum." diyen Herro, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çok şey yaşadık. Buraya gelip yeni bir sayfa açabilmek, tamamen yeni bir takım, yeni bir organizasyon ve yeni bir teknik ekiple başlayabilmek güzel. Hepimizin kendimizi kanıtlamak için nedenleri var. Koç Taylor Jenkins'in de var, benimle birlikte takasla gelen oyuncuların da. Mesele yalnızca ben değilim. Takımdaki herkesin kendisini kanıtlamak istediğini düşünüyorum."
Mevcut kontratının son sezonuna girmeye hazırlanan Herro, bir sonraki sözleşmesinin şu anda öncelikleri arasında olmadığını belirtti. Deneyimli guard, bunun yerine memleketinin takımında önünde açılan yeni sayfaya odaklandığını ifade etti.
Herro, "Şu anda bunu gerçekten düşünmüyorum. Benim için, koçlar için ve aslında organizasyonun tamamı için yeni bir sayfa açılıyor. Bunun kimsenin omuzlarında bir yük olması gerektiğini düşünmüyorum." dedi.
Herro ayrıca Bucks kadrosundaki birçok kişinin kendisini kanıtlama motivasyonuyla sezona hazırlandığını düşünüyor. Bunun takıma gösterecek bir şeyleri olduğu hissini verdiğini belirten deneyimli guard, yeni başlangıcın yarattığı heyecana dikkat çekti.
"Milwaukee'ye gelirken kariyerim boyunca hiç olmadığı kadar kendimi kanıtlama isteği taşıyorum." diyen Herro, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çok şey yaşadık. Buraya gelip yeni bir sayfa açabilmek, tamamen yeni bir takım, yeni bir organizasyon ve yeni bir teknik ekiple başlayabilmek güzel. Hepimizin kendimizi kanıtlamak için nedenleri var. Koç Taylor Jenkins'in de var, benimle birlikte takasla gelen oyuncuların da. Mesele yalnızca ben değilim. Takımdaki herkesin kendisini kanıtlamak istediğini düşünüyorum."