10 Ağustos
Pendikspor-Batman Petrolspor
2-2
10 Ağustos
Plymouth Argyle-Exeter City
2-0
10 Ağustos
Santa Clara-Nacional
2-2
10 Ağustos
Fakel Voronej FK-FK Akhmat
0-0
10 Ağustos
Jong PSV-FC Volendam
3-2
10 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-Eindhoven
0-1
10 Ağustos
Silkeborg-OB
1-0
11 Ağustos
Banfield-Belgrano
0-2
11 Ağustos
Union-Central Cordoba de Santiago
1-270'
10 Ağustos
Polissya Zhytomyr-FC Kharkiv
3-1
10 Ağustos
Karpaty-LNZ Cherkasy
3-0

Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş programı belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları 11 Ağustos Salı günü oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 13:20 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 13:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş programı belli oldu
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UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş heyecanı 11 Ağustos Salı günü başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda rövanş karşılaşmaları yarın, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Toplam 30 karşılaşmanın ardından eşleşmelerde rakiplerini geçen takımlar play-off turuna yükselecek.

RÖVANŞ PROGRAMI

11 AĞUSTOS SALI:

20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Brann (Norveç) (1-0)

20.30 CSKA 1948 (Bulgaristan) - Panathinaikos (Yunanistan) (1-1)

12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA:

19.00 Kopenhag (Danimarka) - Debrecen (Macaristan) (3-0)

19.00 Rapid Wien (Avusturya) - Paide (Estonya) (4-1)

19.00 Katowice (Polonya) - Hapoel Tel Aviv (İsrail) (0-2)

13 AĞUSTOS PERŞEMBE:

18.00 Tobol (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan) (0-3)

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-1)

19.00 Ilves (Finlandiya) - Rijeka (Hırvatistan) (0-1)

19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Inter Escaldes (Andorra) (0-2)

19.30 RFS (Letonya) - Jablonec (Çekya) (0-2)

20.00 Hammarby (İsveç) - Rakow (Polonya) (0-0)

20.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Valur (İzlanda) (2-0)

20.00 Midtjylland (Danimarka) - Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti) (2-0)

20.00 DAC 1904 (Slovakya) - Twente (Hollanda) (0-6)

20.00 Dinamo Minsk (Belarus) - Braga (Portekiz) (0-1)

20.00 Györi (Macaristan) - Riga (Letonya) (0-1)

20.00 Vitebsk (Belarus) - Borac (Bosna Hersek) (0-1)

20.00 Tromsö (Norveç) - CFR Cluj (Romanya) (5-0)

20.30 Vaduz (Lihtenştayn) - Inter Turku (Finlandiya) (1-2)

20.30 Runavik (Faroe Adaları) - Lugano (İsviçre) (0-2)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Hibernian (İskoçya) (1-2)

21.00 St. Gallen (İsviçre) - Sheriff (Moldova) (3-1)

21.00 Drita (Kosova) - Tre Fiori (San Marino) (4-1)

21.15 Sion (İsviçre) - Noah (Ermenistan) (2-2)

21.30 Motherwell (İskoçya) - HJK (Finlandiya) (1-1)

21.30 Austria Wien (Avusturya) - Beitar (İsrail) (2-1)

21.30 Gent (Belçika) - Göteborg (İsveç) (1-0)

21.45 Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti) - Ajax (Hollanda) (1-3)

22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Zalgiris (Litvanya) (5-2)

22.00 Dinamo City (Arnavutluk) - Auda (Letonya) (0-1)

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