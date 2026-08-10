Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş programı belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş heyecanı 11 Ağustos Salı günü başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda rövanş karşılaşmaları yarın, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Toplam 30 karşılaşmanın ardından eşleşmelerde rakiplerini geçen takımlar play-off turuna yükselecek.
RÖVANŞ PROGRAMI
11 AĞUSTOS SALI:
20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Brann (Norveç) (1-0)
20.30 CSKA 1948 (Bulgaristan) - Panathinaikos (Yunanistan) (1-1)
12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA:
19.00 Kopenhag (Danimarka) - Debrecen (Macaristan) (3-0)
19.00 Rapid Wien (Avusturya) - Paide (Estonya) (4-1)
19.00 Katowice (Polonya) - Hapoel Tel Aviv (İsrail) (0-2)
13 AĞUSTOS PERŞEMBE:
18.00 Tobol (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan) (0-3)
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-1)
19.00 Ilves (Finlandiya) - Rijeka (Hırvatistan) (0-1)
19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Inter Escaldes (Andorra) (0-2)
19.30 RFS (Letonya) - Jablonec (Çekya) (0-2)
20.00 Hammarby (İsveç) - Rakow (Polonya) (0-0)
20.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Valur (İzlanda) (2-0)
20.00 Midtjylland (Danimarka) - Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti) (2-0)
20.00 DAC 1904 (Slovakya) - Twente (Hollanda) (0-6)
20.00 Dinamo Minsk (Belarus) - Braga (Portekiz) (0-1)
20.00 Györi (Macaristan) - Riga (Letonya) (0-1)
20.00 Vitebsk (Belarus) - Borac (Bosna Hersek) (0-1)
20.00 Tromsö (Norveç) - CFR Cluj (Romanya) (5-0)
20.30 Vaduz (Lihtenştayn) - Inter Turku (Finlandiya) (1-2)
20.30 Runavik (Faroe Adaları) - Lugano (İsviçre) (0-2)
21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Hibernian (İskoçya) (1-2)
21.00 St. Gallen (İsviçre) - Sheriff (Moldova) (3-1)
21.00 Drita (Kosova) - Tre Fiori (San Marino) (4-1)
21.15 Sion (İsviçre) - Noah (Ermenistan) (2-2)
21.30 Motherwell (İskoçya) - HJK (Finlandiya) (1-1)
21.30 Austria Wien (Avusturya) - Beitar (İsrail) (2-1)
21.30 Gent (Belçika) - Göteborg (İsveç) (1-0)
21.45 Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti) - Ajax (Hollanda) (1-3)
22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Zalgiris (Litvanya) (5-2)
22.00 Dinamo City (Arnavutluk) - Auda (Letonya) (0-1)
RÖVANŞ PROGRAMI
11 AĞUSTOS SALI:
20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Brann (Norveç) (1-0)
20.30 CSKA 1948 (Bulgaristan) - Panathinaikos (Yunanistan) (1-1)
12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA:
19.00 Kopenhag (Danimarka) - Debrecen (Macaristan) (3-0)
19.00 Rapid Wien (Avusturya) - Paide (Estonya) (4-1)
19.00 Katowice (Polonya) - Hapoel Tel Aviv (İsrail) (0-2)
13 AĞUSTOS PERŞEMBE:
18.00 Tobol (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan) (0-3)
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-1)
19.00 Ilves (Finlandiya) - Rijeka (Hırvatistan) (0-1)
19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Inter Escaldes (Andorra) (0-2)
19.30 RFS (Letonya) - Jablonec (Çekya) (0-2)
20.00 Hammarby (İsveç) - Rakow (Polonya) (0-0)
20.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Valur (İzlanda) (2-0)
20.00 Midtjylland (Danimarka) - Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti) (2-0)
20.00 DAC 1904 (Slovakya) - Twente (Hollanda) (0-6)
20.00 Dinamo Minsk (Belarus) - Braga (Portekiz) (0-1)
20.00 Györi (Macaristan) - Riga (Letonya) (0-1)
20.00 Vitebsk (Belarus) - Borac (Bosna Hersek) (0-1)
20.00 Tromsö (Norveç) - CFR Cluj (Romanya) (5-0)
20.30 Vaduz (Lihtenştayn) - Inter Turku (Finlandiya) (1-2)
20.30 Runavik (Faroe Adaları) - Lugano (İsviçre) (0-2)
21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Hibernian (İskoçya) (1-2)
21.00 St. Gallen (İsviçre) - Sheriff (Moldova) (3-1)
21.00 Drita (Kosova) - Tre Fiori (San Marino) (4-1)
21.15 Sion (İsviçre) - Noah (Ermenistan) (2-2)
21.30 Motherwell (İskoçya) - HJK (Finlandiya) (1-1)
21.30 Austria Wien (Avusturya) - Beitar (İsrail) (2-1)
21.30 Gent (Belçika) - Göteborg (İsveç) (1-0)
21.45 Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti) - Ajax (Hollanda) (1-3)
22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Zalgiris (Litvanya) (5-2)
22.00 Dinamo City (Arnavutluk) - Auda (Letonya) (0-1)