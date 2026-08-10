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Trabzonspor ayrılığı açıkladı: Salih Malkoçoğlu

Trabzonspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu'nun Al Jazira'ya transfer olduğunu duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 12:08 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 12:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor ayrılığı açıkladı: Salih Malkoçoğlu
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Trabzonspor Kulübü, 21 yaşındaki genç futbolcusu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer olduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Salih Malkoçoğlu arasındaki 3 Temmuz 2023 başlangıç ve 30 Haziran 2028 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, futbolcunun Al Jazira Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Buna göre Al Jazira Kulübü ile sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon 750 bin avro garanti bedel ve 600 bin avro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4 milyon 350 bin avro bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'i kulübümüze ödenecektir."

TRABZONSPOR PERFORMANSI

21 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor U19 takımıyla 47 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

Salih Malkoçoğlu, geçtiğimiz sezon ise A takımda 15 maçta forma şansı buldu.

ERSİN DESTANOĞLU'NU DA ALMIŞLARDI

Öte yandan Al Jazira, geçtiğimiz ay kaleci Ersin Destanoğlu'nu da renklerine bağlamıştı.

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