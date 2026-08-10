Ligde 68 sezonda 6 şampiyon çıktı

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda şampiyonlukları 6 takım paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1959'da başlayan ligde Galatasaray 26, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 14, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Medipol Başakşehir ise birer kez şampiyonluk yaşadı. TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959 öncesindeki 2 şampiyonluğunun da eklenmesiyle Beşiktaş'ın toplam şampiyonluk sayısı 16'ya ulaştı.
İLK ŞAMPİYON FENERBAHÇE, SON ŞAMPİYON GALATASARAY
1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.
İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ve Galatasaray, dönemin statüsü gereği finalde karşılaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanşta rakibini 4-0 mağlup ederek lig tarihinin ilk şampiyonu oldu. Son şampiyon Galatasaray ise son 4 sezonda ligi zirvede tamamladı.
GALATASARAY'DAN ÇİFTE REKOR
Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan takım 26 kezle Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılılar aynı zamanda lig tarihinde iki farklı dönemde üst üste 4 şampiyonluk yaşayan tek takım konumunda bulunuyor. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 1996-1997'den 1999-2000'e kadar, Okan Buruk yönetiminde ise 2022-2023'ten 2025-2026 sezonuna kadar üst üste 4 kez şampiyonluğa ulaştı.
Galatasaray ayrıca 2023-2024 sezonunda 38 karşılaşmada topladığı 102 puanla lig tarihinde en fazla puanla şampiyon olan takım oldu.
NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Süper Lig tarihinde sezonu yenilgi almadan şampiyon tamamlayan tek takım Beşiktaş oldu.
Siyah-beyazlılar, 1991-1992 sezonunda oynadığı 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederek hiç mağlubiyet yaşamadan kupaya ulaştı.
EN ERKEN ŞAMPİYONLAR FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR
Ligde şampiyonluğunu en erken ilan eden takım rekorunu Fenerbahçe ve Trabzonspor paylaşıyor.
Fenerbahçe 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında, Trabzonspor ise 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
EN BÜYÜK PUAN FARKI GALATASARAY'DAN
Lig tarihinde şampiyon ile ikinci arasındaki en yüksek puan farkını Galatasaray elde etti.
Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunu 90 puanla tamamlarken ikinci Beşiktaş 78 puanda kaldı. İki takım arasındaki 12 puanlık fark lig tarihinin en yüksek şampiyonluk farkı olarak kayıtlara geçti.
BURSASPOR TARİH YAZDI
Bursaspor, 2009-2010 sezonunda şampiyon olarak "dört büyükler"in ardından bu başarıyı elde eden 5. takım oldu.
Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, Trabzonspor'un ardından şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ikinci takım olarak da tarihe geçti.
BAŞAKŞEHİR 6. ŞAMPİYON OLDU
Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig tarihinde kupayı kazanan 6. takım oldu. İstanbul ekibi aynı zamanda kentten çıkan 4. şampiyon olarak kayıtlara geçti.
EN UZUN HASRET BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, 1966-1967 sezonundaki şampiyonluğunun ardından 14 sezon kupaya ulaşamadı ve 1981-1982 sezonunda şampiyonluk hasretini bitirdi.
Galatasaray ise 1972-1973 sezonundan sonra 13 sezon şampiyonluk yaşayamadı ve 1986-1987 sezonunda yeniden zirveye çıktı.
FENERBAHÇE 12 SEZONDUR ŞAMPİYON OLAMADI
Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde elde ettiği şampiyonluğun ardından son 12 sezonda ligi ilk sırada tamamlayamadı.
Sarı-lacivertliler bu dönemde 8 kez sezonu ikinci sırada bitirdi.
5 KEZ AVERAJ BELİRLEDİ
Süper Lig'in 68 sezonluk tarihinde şampiyonluk 5 kez averajla belirlendi.
1984-1985'te Fenerbahçe, 1985-1986'da Beşiktaş ve 1992-1993'te Galatasaray aynı puana sahip rakiplerini averajla geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Trabzonspor 82'şer puan toplarken sarı-lacivertliler sezon içindeki maçlardaki üstünlüğüyle zirvede yer aldı. 2020-2021'de ise Beşiktaş, Galatasaray'ı gol averajıyla geçerek şampiyon oldu.
ŞAMPİYONLUKLAR
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İLK ŞAMPİYON FENERBAHÇE, SON ŞAMPİYON GALATASARAY
1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.
İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ve Galatasaray, dönemin statüsü gereği finalde karşılaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanşta rakibini 4-0 mağlup ederek lig tarihinin ilk şampiyonu oldu. Son şampiyon Galatasaray ise son 4 sezonda ligi zirvede tamamladı.
GALATASARAY'DAN ÇİFTE REKOR
Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan takım 26 kezle Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılılar aynı zamanda lig tarihinde iki farklı dönemde üst üste 4 şampiyonluk yaşayan tek takım konumunda bulunuyor. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 1996-1997'den 1999-2000'e kadar, Okan Buruk yönetiminde ise 2022-2023'ten 2025-2026 sezonuna kadar üst üste 4 kez şampiyonluğa ulaştı.
Galatasaray ayrıca 2023-2024 sezonunda 38 karşılaşmada topladığı 102 puanla lig tarihinde en fazla puanla şampiyon olan takım oldu.
NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Süper Lig tarihinde sezonu yenilgi almadan şampiyon tamamlayan tek takım Beşiktaş oldu.
Siyah-beyazlılar, 1991-1992 sezonunda oynadığı 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederek hiç mağlubiyet yaşamadan kupaya ulaştı.
EN ERKEN ŞAMPİYONLAR FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR
Ligde şampiyonluğunu en erken ilan eden takım rekorunu Fenerbahçe ve Trabzonspor paylaşıyor.
Fenerbahçe 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında, Trabzonspor ise 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
EN BÜYÜK PUAN FARKI GALATASARAY'DAN
Lig tarihinde şampiyon ile ikinci arasındaki en yüksek puan farkını Galatasaray elde etti.
Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunu 90 puanla tamamlarken ikinci Beşiktaş 78 puanda kaldı. İki takım arasındaki 12 puanlık fark lig tarihinin en yüksek şampiyonluk farkı olarak kayıtlara geçti.
BURSASPOR TARİH YAZDI
Bursaspor, 2009-2010 sezonunda şampiyon olarak "dört büyükler"in ardından bu başarıyı elde eden 5. takım oldu.
Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, Trabzonspor'un ardından şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ikinci takım olarak da tarihe geçti.
BAŞAKŞEHİR 6. ŞAMPİYON OLDU
Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig tarihinde kupayı kazanan 6. takım oldu. İstanbul ekibi aynı zamanda kentten çıkan 4. şampiyon olarak kayıtlara geçti.
EN UZUN HASRET BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, 1966-1967 sezonundaki şampiyonluğunun ardından 14 sezon kupaya ulaşamadı ve 1981-1982 sezonunda şampiyonluk hasretini bitirdi.
Galatasaray ise 1972-1973 sezonundan sonra 13 sezon şampiyonluk yaşayamadı ve 1986-1987 sezonunda yeniden zirveye çıktı.
FENERBAHÇE 12 SEZONDUR ŞAMPİYON OLAMADI
Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde elde ettiği şampiyonluğun ardından son 12 sezonda ligi ilk sırada tamamlayamadı.
Sarı-lacivertliler bu dönemde 8 kez sezonu ikinci sırada bitirdi.
5 KEZ AVERAJ BELİRLEDİ
Süper Lig'in 68 sezonluk tarihinde şampiyonluk 5 kez averajla belirlendi.
1984-1985'te Fenerbahçe, 1985-1986'da Beşiktaş ve 1992-1993'te Galatasaray aynı puana sahip rakiplerini averajla geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Trabzonspor 82'şer puan toplarken sarı-lacivertliler sezon içindeki maçlardaki üstünlüğüyle zirvede yer aldı. 2020-2021'de ise Beşiktaş, Galatasaray'ı gol averajıyla geçerek şampiyon oldu.
ŞAMPİYONLUKLAR
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