10 Ağustos
Pendikspor-Batman Petrolspor
2-2
10 Ağustos
Plymouth Argyle-Exeter City
2-0
10 Ağustos
Santa Clara-Nacional
2-2
10 Ağustos
Fakel Voronej FK-FK Akhmat
0-0
10 Ağustos
Jong PSV-FC Volendam
3-2
10 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-Eindhoven
0-1
10 Ağustos
Silkeborg-OB
1-0
11 Ağustos
Banfield-Belgrano
0-2
11 Ağustos
Union-Central Cordoba de Santiago
1-273'
10 Ağustos
Polissya Zhytomyr-FC Kharkiv
3-1
10 Ağustos
Karpaty-LNZ Cherkasy
3-0

Ligde 68 sezonda 6 şampiyon çıktı

1959'da başlayan Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda 6 takım şampiyonluk yaşadı. Galatasaray 26 kezle listenin zirvesinde yer alırken, lig tarihindeki seri şampiyonluk, puan ve yenilmezlik rekorlarında da dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 15:22 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 15:48
Haber: AA
Ligde 68 sezonda 6 şampiyon çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda şampiyonlukları 6 takım paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1959'da başlayan ligde Galatasaray 26, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 14, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Medipol Başakşehir ise birer kez şampiyonluk yaşadı. TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959 öncesindeki 2 şampiyonluğunun da eklenmesiyle Beşiktaş'ın toplam şampiyonluk sayısı 16'ya ulaştı.

İLK ŞAMPİYON FENERBAHÇE, SON ŞAMPİYON GALATASARAY

1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.

İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ve Galatasaray, dönemin statüsü gereği finalde karşılaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanşta rakibini 4-0 mağlup ederek lig tarihinin ilk şampiyonu oldu. Son şampiyon Galatasaray ise son 4 sezonda ligi zirvede tamamladı.

GALATASARAY'DAN ÇİFTE REKOR

Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan takım 26 kezle Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar aynı zamanda lig tarihinde iki farklı dönemde üst üste 4 şampiyonluk yaşayan tek takım konumunda bulunuyor. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 1996-1997'den 1999-2000'e kadar, Okan Buruk yönetiminde ise 2022-2023'ten 2025-2026 sezonuna kadar üst üste 4 kez şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray ayrıca 2023-2024 sezonunda 38 karşılaşmada topladığı 102 puanla lig tarihinde en fazla puanla şampiyon olan takım oldu.

NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

Süper Lig tarihinde sezonu yenilgi almadan şampiyon tamamlayan tek takım Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılar, 1991-1992 sezonunda oynadığı 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederek hiç mağlubiyet yaşamadan kupaya ulaştı.

EN ERKEN ŞAMPİYONLAR FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR

Ligde şampiyonluğunu en erken ilan eden takım rekorunu Fenerbahçe ve Trabzonspor paylaşıyor.

Fenerbahçe 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında, Trabzonspor ise 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

EN BÜYÜK PUAN FARKI GALATASARAY'DAN

Lig tarihinde şampiyon ile ikinci arasındaki en yüksek puan farkını Galatasaray elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunu 90 puanla tamamlarken ikinci Beşiktaş 78 puanda kaldı. İki takım arasındaki 12 puanlık fark lig tarihinin en yüksek şampiyonluk farkı olarak kayıtlara geçti.

BURSASPOR TARİH YAZDI

Bursaspor, 2009-2010 sezonunda şampiyon olarak "dört büyükler"in ardından bu başarıyı elde eden 5. takım oldu.

Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, Trabzonspor'un ardından şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ikinci takım olarak da tarihe geçti.

BAŞAKŞEHİR 6. ŞAMPİYON OLDU

Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig tarihinde kupayı kazanan 6. takım oldu. İstanbul ekibi aynı zamanda kentten çıkan 4. şampiyon olarak kayıtlara geçti.

EN UZUN HASRET BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, 1966-1967 sezonundaki şampiyonluğunun ardından 14 sezon kupaya ulaşamadı ve 1981-1982 sezonunda şampiyonluk hasretini bitirdi.

Galatasaray ise 1972-1973 sezonundan sonra 13 sezon şampiyonluk yaşayamadı ve 1986-1987 sezonunda yeniden zirveye çıktı.

FENERBAHÇE 12 SEZONDUR ŞAMPİYON OLAMADI

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde elde ettiği şampiyonluğun ardından son 12 sezonda ligi ilk sırada tamamlayamadı.

Sarı-lacivertliler bu dönemde 8 kez sezonu ikinci sırada bitirdi.

5 KEZ AVERAJ BELİRLEDİ

Süper Lig'in 68 sezonluk tarihinde şampiyonluk 5 kez averajla belirlendi.

1984-1985'te Fenerbahçe, 1985-1986'da Beşiktaş ve 1992-1993'te Galatasaray aynı puana sahip rakiplerini averajla geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Trabzonspor 82'şer puan toplarken sarı-lacivertliler sezon içindeki maçlardaki üstünlüğüyle zirvede yer aldı. 2020-2021'de ise Beşiktaş, Galatasaray'ı gol averajıyla geçerek şampiyon oldu.

ŞAMPİYONLUKLAR

<td style="box-sizing: border-
Sezon Şampiyon O G B M A Y P
1959 Fenerbahçe - - - - - - -
1959-60 Beşiktaş 38 29 7 2 68 15 65
1960-61 Fenerbahçe 38 26 9 3 81 29 61
1961-62 Galatasaray 38 23 11 4 52 18 57
1962-63 Galatasaray 22 14 7 1 54 14 35
1963-64 Fenerbahçe 34 21 11 2 55 14 53
1964-65 Fenerbahçe 30 18 11 1 52 13 47
1965-66 Beşiktaş 30 20 8 2 52 16 48
1966-67 Beşiktaş 32 16 13 3 44 15 45
1967-68 Fenerbahçe 32 19 11 2 38 12 49
1968-69 Galatasaray 30 19 8 3 49 14 46
1969-70 Fenerbahçe 30 17 10 3 31 6 44
1970-71 Galatasaray 30 17 8 5 51 18 42
1971-72 Galatasaray 30 17 8 5 34 14 42
1972-73 Galatasaray 30 19 9 2 47 12 47
1973-74 Fenerbahçe 30 15 13 2 39 15 43
1974-75 Fenerbahçe 30 15 13 2 43 18 43
1975-76 Trabzonspor 30 17 9 4 36 14 43
1976-77 Trabzonspor 30 18 7 5 41 12 43
1977-78 Fenerbahçe 30 17 8 5 48 24 42
1978-79 Trabzonspor 30 13 16 1 34 7 42
1979-80 Trabzonspor 30 12 15 3 25 11 39
1980-81 Trabzonspor 30 16 7 7 41 21 39
1981-82 Beşiktaş 30 14 16 2 38 17 44
1982-83 Fenerbahçe 34 18 13 3 43 20 49
1983-84 Trabzonspor 34 18 14 2 43 14 50
1984-85 Fenerbahçe 34 18 14 2 65 25 50
1985-86 Beşiktaş 36 22 12 2 65 21 56
1986-87 Galatasaray 36 23 8 5 55 24 54
1987-88 Galatasaray 38 27 9 2 86 35 90
1988-89 Fenerbahçe 36 29 6 1 103 27 93
1989-90 Beşiktaş 34 23 6 5 77 20 75
1990-91 Beşiktaş 30 20 9 1 63 24 69
1991-92 Beşiktaş 30 23 7 0 58 20 76
1992-93 Galatasaray 30 20 6 4 74 21 66
1993-94 Galatasaray 30 22 4 4 67 28 70
1994-95 Beşiktaş 34 24 7 3 80 26 79
1995-96 Fenerbahçe 34 26 6 2 68 19 84
1996-97 Galatasaray 34 25 7 2 90 30 82
1997-98 Galatasaray 34 23 6 5 86 43 75
1998-99 Galatasaray 34 23 9 2 85 30 78
1999-00 Galatasaray 34 24 7 3 77 23 79
2000-01 Fenerbahçe 34 24 4 6 82 39 76
2001-02 Galatasaray 34 24 6 4 75 31 78
2002-03 Beşiktaş 34 26 7 1 63 21 85
2003-04 Fenerbahçe 34 23 7 4 82 41 76
2004-05 Fenerbahçe 34 26 2 6 77 24 80
2005-06 Galatasaray 34 26 5 3 82 34 83
2006-07 Fenerbahçe 34 20 10 4 65 31 70
2007-08 Galatasaray 34 24 7 3 64 23 79
2008-09 Beşiktaş 34 21 8 5 60 30 71
2009-10 Bursaspor 34 23 6 5 65 26 75
2010-11 Fenerbahçe 34 26 4 4 84 34 82
2011-12 Galatasaray 40 25 11 4 78 30 86
2012-13 Galatasaray 34 21 8 5 66 35 71
2013-14 Fenerbahçe 34 23 5 6 74 33 74
2014-15 Galatasaray 34 24 5 5 60 35 77
2015-16 Beşiktaş 34 25 4 5 75 35 79
2016-17 Beşiktaş 34 23 8 3 73 30 77
2017-18 Galatasaray 34 24 3 7 75 33 75
2018-19 Galatasaray 34 20 9 5 72 36 69
2019-20 Medipol Başakşehir 34 20 9 5 65 34 69
2020-21 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 84
2021-22 Trabzonspor 38 23 12 3 69 36 81
2022-23 Galatasaray 36 28 4&l
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.