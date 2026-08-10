UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, 11 Ağustos Salı günü yapılacak Iberia-Larne maçıyla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşlarında yarın ve 13 Ağustos Perşembe günü 13 karşılaşma oynanacak.
Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını play-off turuna yazdıracak.
Rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk karşılaşmaların sonuçları şöyle:
11 Ağustos Salı:
19.00 Iberia (Gürcistan) - Larne (Kuzey İrlanda) (0-0)
13 Ağustos Perşembe:
20.00 Beşiktaş - Hradec Kralove (Çekya) (1-0)
20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-1)
20.00 Universitatea Craiova (Romanya) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (1-1)
20.00 Gornik Zabrze (Polonya) - Ferencvaros (Macaristan) (0-1)
20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Salzburg (Avusturya) (0-1)
20.30 Klaksvik (Faroe Adaları) - Lech Poznan (Polonya) (0-1)
20.30 Vikingur (İzlanda) - Thun (İsviçre) (0-3)
21.00 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) (3-0)
21.30 Anderlecht (Belçika) - PAOK (Yunanistan) (1-0)
21.30 Rangers (İskoçya) - Jagiellonia (Polonya) (1-2)
21.45 Hearts (İskoçya) - Benfica (Portekiz) (1-6)
22.00 Egnatia (Arnavutluk) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) (1-3) Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşlarında yarın ve 13 Ağustos Perşembe günü 13 karşılaşma oynanacak.
Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını play-off turuna yazdıracak.
Rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk karşılaşmaların sonuçları şöyle:
11 Ağustos Salı:
19.00 Iberia (Gürcistan) - Larne (Kuzey İrlanda) (0-0)
13 Ağustos Perşembe:
20.00 Beşiktaş - Hradec Kralove (Çekya) (1-0)
20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-1)
20.00 Universitatea Craiova (Romanya) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (1-1)
20.00 Gornik Zabrze (Polonya) - Ferencvaros (Macaristan) (0-1)
20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Salzburg (Avusturya) (0-1)
20.30 Klaksvik (Faroe Adaları) - Lech Poznan (Polonya) (0-1)
20.30 Vikingur (İzlanda) - Thun (İsviçre) (0-3)
21.00 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) (3-0)
21.30 Anderlecht (Belçika) - PAOK (Yunanistan) (1-0)
21.30 Rangers (İskoçya) - Jagiellonia (Polonya) (1-2)
21.45 Hearts (İskoçya) - Benfica (Portekiz) (1-6)
22.00 Egnatia (Arnavutluk) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) (1-3) Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE