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3-1
10 Ağustos
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Galatasaray Daikin, İlayda Uçak'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Daikin, 23 yaşındaki orta oyuncu İlayda Uçak'ı bir yıllığına kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 16:54
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Daikin, İlayda Uçak'ı kadrosuna kattı
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu İlayda Uçak'ı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İlayda Uçak'ı kadrosuna kattı. Kulübümüz, 2002 doğumlu Türk orta oyuncu ile bir yıllık anlaşma imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel voleybol kariyerine VakıfBank'ta başlayan İlayda, sırasıyla Sistem9 Yeşilyurt Spor Kulübü, PTT Spor, Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Göztepe takımlarında forma giydi.

 

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