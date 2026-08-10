TFF 2. Lig'de Beyaz Grup ve Kırmızı Grup Nedir?

Beyaz ve Kırmızı Grup isimleri, takımların güç seviyesini değil, yalnızca ligdeki grupların birbirinden ayrılmasını ifade ediyor.

TFF 2. Lig neden iki gruba ayrılıyor?

TFF 2. Lig'de çok sayıda kulüp mücadele ettiği için tüm takımların tek ligde karşılaşması yerine organizasyon iki gruba bölünüyor.

Bu sistem sayesinde;

Sezonun daha düzenli ilerlemesi,

Takımların daha az seyahat etmesi,

Fikstürün daha dengeli hazırlanması

amaçlanıyor.

Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta kaç takım var?

TFF 2. Lig'de takımlar, sezon öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Beyaz ve Kırmızı Grup'a dağıtılıyor.

Her grupta benzer sayıda takım yer alıyor ve takımlar kendi gruplarında çift devreli lig usulüne göre mücadele ediyor.

Yani bir takım, grubundaki rakipleriyle biri iç sahada, diğeri deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşıyor.

Grupların arasında seviye farkı var mı?

Hayır. Beyaz Grup ile Kırmızı Grup arasında resmî olarak herhangi bir kalite veya seviye farkı bulunmuyor.

İki grup da aynı lig seviyesinde yer alıyor ve aynı kurallara göre mücadele ediyor. Grupların isimleri yalnızca organizasyonun kolay yönetilebilmesi için kullanılıyor.

TFF 2. Lig'den 1. Lig'e nasıl çıkılır?

Sezon sonunda her iki grubun lideri doğrudan TFF 1. Lig'e yükseliyor.

Bunun dışında gruplarında üst sıralarda yer alan takımlar, play-off karşılaşmalarına katılıyor. Play-off maçlarının sonunda başarılı olan bir takım daha TFF 1. Lig'e yükselme hakkı kazanıyor.

Böylece TFF 2. Lig'den her sezon toplam üç takım bir üst lige çıkıyor.

TFF 2. Lig'den düşme nasıl oluyor?

Her iki grubun alt sıralarında yer alan takımlar sezon sonunda TFF 3. Lig'e düşüyor. Küme düşecek takım sayısı, sezon öncesinde yayımlanan TFF lig statüsünde belirtiliyor.

Sonuç: Beyaz Grup ve Kırmızı Grup Nedir?

TFF 2. Lig'deki Beyaz Grup ve Kırmızı Grup, ligin iki ayrı bölümünü ifade eder. Gruplar arasında güç farkı bulunmaz; isimler yalnızca organizasyon amacıyla kullanılır. Her grubun lideri doğrudan TFF 1. Lig'e yükselirken, üst sıralardaki takımlar play-off yoluyla bir üst lige çıkma mücadelesi verir.

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