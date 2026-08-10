Sporcular, Cennet Cehennem Vadisi'nin eşsiz doğasında badminton oynadı

Türkiye Badminton Federasyonunca Hakkari'de düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi İlleri Altyapı, Eğitim ve Gelişim Kampı" kapsamında Cennet Cehennem Vadisi'ne çıkan sporcular, yaylada badminton oynayıp bölgenin güzelliklerini keşfetme imkanı buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Doğu ve Güneydoğu illerindeki badminton sporcularının gelişimine ve altyapının güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla 6-10 Ağustos'ta Hakkari'nin ev sahipliğinde düzenlenen kampa, 8 ilden 36 sporcu ve 14 antrenör katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen kampta antrenörler tarafından 11-15 yaş arasındaki sporculara spor salonunda taktik, top besleme ve alıştırma çalışmalarının yanı sıra ayak hareketleriyle ilgili eğitim verildi.
Kamp kapsamında doğal güzellikleriyle öne çıkan Cennet Cehennem Vadisi'ne götürülen sporcular, burada badminton oynayarak açık havada antrenman yapma deneyimi yaşadı.
Antrenörleri eşliğinde gezinti yaparak doğayla iç içe zaman geçiren sporcular, bölgenin güzelliklerini keşfetti, fotoğraf çekti.
- "Burası gerçekten cennetten bir köşe"
Sporculara eşlik eden Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Zafer Şahin, AA muhabirine, federasyonun 2026 faaliyet programı kapsamında Doğu ve Güneydoğu illerinde altyapıya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Bu kapsamda 8 ilden 36 sporcunun katıldığı kampta sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşadıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Böylesine doğal bir ortamda tüm sporcularımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Açık alanda onlara temel tekniklerin tekrarını yaptırdık. Çocuklarımız burada doğayla iç içe hem kuvvet antrenmanı hem de 'airbadminton' dediğimiz rüzgara, suya, güneşe karşı oyun oynama becerilerini geliştirdi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerimizden sporcuları bir araya getirip altyapıya yönelik gelişim kampını yapmayı amaçladık. Hakkari'nin ev sahipliğinde Van, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt, Bitlis ve Muş'tan sporcularımız katıldı."
Söz konusu çalışmaların yanı sıra federasyonun teknik kurul üyeleri ve milli takım antrenörlerince sporculara seminerlerin de verildiğini anlatan Şahin, "İnşallah bizden sonra diğer federasyonlar da buraya gelir, Hakkari'de spor turizmini de canlandırırız. Özellikle doğa sporlarının üst düzeyde yapılabileceği Cilo Dağları'nın eteklerinde aynı zamanda bizim gibi raket sporlarının, ferdi branşların da çok rahatlıkla yapılabileceğini gösterdik. Herkesi Hakkari'ye ve Cilo Dağları eteklerine bekliyoruz. Burası gerçekten cennetten bir köşe." değerlendirmesinde bulundu.
Organizasyona Batman'dan gelen 12 yaşındaki Viyan Deniz Selimoğlu, kampın güzel geçtiğini dile getirerek, "Öğrendiklerimizi tekrar ettik. Cennet Cehennem Vadisi çok güzel. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Buraya ilk defa geldim. Biz de doğayı çok seviyoruz. Daha önce hiç açık havada badminton oynamadım. Değişik geldi. Türkiye Badminton Federasyonuna bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Mardin'den gelen Selman Sun ise 5 gündür kentte antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Yeni teknikler öğrendik. Bizi geziye götürdüler. Cennet Cehennem Vadisi'ni, karlı dağları gördük. Çok mutlu olduk. Hocalarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen kampta antrenörler tarafından 11-15 yaş arasındaki sporculara spor salonunda taktik, top besleme ve alıştırma çalışmalarının yanı sıra ayak hareketleriyle ilgili eğitim verildi.
Kamp kapsamında doğal güzellikleriyle öne çıkan Cennet Cehennem Vadisi'ne götürülen sporcular, burada badminton oynayarak açık havada antrenman yapma deneyimi yaşadı.
Antrenörleri eşliğinde gezinti yaparak doğayla iç içe zaman geçiren sporcular, bölgenin güzelliklerini keşfetti, fotoğraf çekti.
- "Burası gerçekten cennetten bir köşe"
Sporculara eşlik eden Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Zafer Şahin, AA muhabirine, federasyonun 2026 faaliyet programı kapsamında Doğu ve Güneydoğu illerinde altyapıya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Bu kapsamda 8 ilden 36 sporcunun katıldığı kampta sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşadıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Böylesine doğal bir ortamda tüm sporcularımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Açık alanda onlara temel tekniklerin tekrarını yaptırdık. Çocuklarımız burada doğayla iç içe hem kuvvet antrenmanı hem de 'airbadminton' dediğimiz rüzgara, suya, güneşe karşı oyun oynama becerilerini geliştirdi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerimizden sporcuları bir araya getirip altyapıya yönelik gelişim kampını yapmayı amaçladık. Hakkari'nin ev sahipliğinde Van, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt, Bitlis ve Muş'tan sporcularımız katıldı."
Söz konusu çalışmaların yanı sıra federasyonun teknik kurul üyeleri ve milli takım antrenörlerince sporculara seminerlerin de verildiğini anlatan Şahin, "İnşallah bizden sonra diğer federasyonlar da buraya gelir, Hakkari'de spor turizmini de canlandırırız. Özellikle doğa sporlarının üst düzeyde yapılabileceği Cilo Dağları'nın eteklerinde aynı zamanda bizim gibi raket sporlarının, ferdi branşların da çok rahatlıkla yapılabileceğini gösterdik. Herkesi Hakkari'ye ve Cilo Dağları eteklerine bekliyoruz. Burası gerçekten cennetten bir köşe." değerlendirmesinde bulundu.
Organizasyona Batman'dan gelen 12 yaşındaki Viyan Deniz Selimoğlu, kampın güzel geçtiğini dile getirerek, "Öğrendiklerimizi tekrar ettik. Cennet Cehennem Vadisi çok güzel. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Buraya ilk defa geldim. Biz de doğayı çok seviyoruz. Daha önce hiç açık havada badminton oynamadım. Değişik geldi. Türkiye Badminton Federasyonuna bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Mardin'den gelen Selman Sun ise 5 gündür kentte antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Yeni teknikler öğrendik. Bizi geziye götürdüler. Cennet Cehennem Vadisi'ni, karlı dağları gördük. Çok mutlu olduk. Hocalarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.