Kayserispor'dan galibiyet mesajı: 'Ayaklarımız yere sağlam basacak'

Metro Holding Kayserispor Yönetim Kurulu, 1'inci Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Van Spor FK'yı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yazılı açıklama yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kayserispor yönetimi, Akhisar'da alınan galibiyetin sezon öncesinde yapılan çalışmaların ilk karşılığı olduğunu belirtti.
"VERİLEN EMEĞİN İLK KARŞILIĞI"
Kulüpten yapılan açıklamada, "1'inci Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında, Akhisar'da karşılaştığımız Van Spor'u 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sezon öncesinde oldukça yoğun ve zorlu bir süreçten geçtik. Transfer tahtamızın açılması, kadromuzun güçlendirilmesi ve takımımızın lige hazır hale gelmesi adına büyük bir mücadele ortaya koyduk. Bugün sahada alınan bu galibiyet, verilen emeğin ilk karşılığı olması açısından bizler için ayrıca anlamlıdır." ifadelerine yer verildi.
Başkan Ali Çamlı, Yönetim Kurulu, kulüp çalışanları ve Kayserispor'un başarısı için çalışanlara teşekkür edilen açıklamada, futbolcular ve teknik heyet de ortaya koydukları mücadele nedeniyle kutlandı.
Yönetim, takımın 90 dakika boyunca sergilediği mücadele, disiplin ve kazanma arzusunun gelecek adına memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
"AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASACAK"
Kayserispor yönetimi, sezonun ilk galibiyetinin yalnızca 3 puan olarak değerlendirilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu galibiyet bizim için yalnızca üç puan değil; yeni sezona duyduğumuz inancın ve belirlediğimiz hedeflerin ilk adımıdır. Önümüzde uzun ve zorlu bir lig maratonu bulunduğunun bilincindeyiz. Ayaklarımız yere sağlam basacak, her karşılaşmaya aynı ciddiyet, kararlılık ve kazanma arzusuyla çıkacağız. Hedefimiz sezon sonunda Kayserisporumuzu hak ettiği yere taşımaktır."
Açıklamada Akhisar'daki karşılaşmada takımı yalnız bırakmayan Kayserispor taraftarına da teşekkür edildi.
Yönetim, kilometrelerce yol kat ederek tribündeki yerini alan ve 90 dakika boyunca takıma destek veren taraftarların galibiyette pay sahibi olduğunu vurgulayarak, alınan sonucu Kayserispor camiasının ortak başarısı olarak değerlendirdi.
Açıklama, sezona 3 puanla başlayan takımın tebrik edilmesi ve galibiyetin Kayserispor camiasına hayırlı olması temennisiyle tamamlandı.
"VERİLEN EMEĞİN İLK KARŞILIĞI"
Kulüpten yapılan açıklamada, "1'inci Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında, Akhisar'da karşılaştığımız Van Spor'u 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sezon öncesinde oldukça yoğun ve zorlu bir süreçten geçtik. Transfer tahtamızın açılması, kadromuzun güçlendirilmesi ve takımımızın lige hazır hale gelmesi adına büyük bir mücadele ortaya koyduk. Bugün sahada alınan bu galibiyet, verilen emeğin ilk karşılığı olması açısından bizler için ayrıca anlamlıdır." ifadelerine yer verildi.
Başkan Ali Çamlı, Yönetim Kurulu, kulüp çalışanları ve Kayserispor'un başarısı için çalışanlara teşekkür edilen açıklamada, futbolcular ve teknik heyet de ortaya koydukları mücadele nedeniyle kutlandı.
Yönetim, takımın 90 dakika boyunca sergilediği mücadele, disiplin ve kazanma arzusunun gelecek adına memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
"AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASACAK"
Kayserispor yönetimi, sezonun ilk galibiyetinin yalnızca 3 puan olarak değerlendirilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu galibiyet bizim için yalnızca üç puan değil; yeni sezona duyduğumuz inancın ve belirlediğimiz hedeflerin ilk adımıdır. Önümüzde uzun ve zorlu bir lig maratonu bulunduğunun bilincindeyiz. Ayaklarımız yere sağlam basacak, her karşılaşmaya aynı ciddiyet, kararlılık ve kazanma arzusuyla çıkacağız. Hedefimiz sezon sonunda Kayserisporumuzu hak ettiği yere taşımaktır."
Açıklamada Akhisar'daki karşılaşmada takımı yalnız bırakmayan Kayserispor taraftarına da teşekkür edildi.
Yönetim, kilometrelerce yol kat ederek tribündeki yerini alan ve 90 dakika boyunca takıma destek veren taraftarların galibiyette pay sahibi olduğunu vurgulayarak, alınan sonucu Kayserispor camiasının ortak başarısı olarak değerlendirdi.
Açıklama, sezona 3 puanla başlayan takımın tebrik edilmesi ve galibiyetin Kayserispor camiasına hayırlı olması temennisiyle tamamlandı.