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Galatasaray'dan Martinelli için resmi teklif!

Galatasaray, Gabriel Martinelli için Arsenal'e 5 milyon euro kiralama bedeli ve 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren teklif sundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 14:57
Galatasaray'dan Martinelli için resmi teklif!
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Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken sol kanat için Gabriel Martinelli konusunda önemli bir adım attı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Arsenal'e resmi teklif yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Galatasaray'ın teklifinin 5 milyon euro kiralama bedeli ve 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içerdiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların Martinelli için Arsenal ile ön görüşme gerçekleştirdiği ve Brezilyalı yıldızın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

ARSENAL'İN KARARI BEKLENİYOR

Arsenal'in Martinelli için gelen teklifleri değerlendirdiği ancak oyuncunun geleceği konusunda henüz kesin karar vermediği ifade edildi.

İngiliz ekibinin doğrudan kiralama seçeneğine sıcak bakmadığı, satın alma opsiyonlu kiralama veya bonservisli transfer formülünü tercih ettiği belirtilirken, Galatasaray'ın sunduğu teklifin bu şartlara uygun olduğu görüldü.

LEAO DA LİSTEDE

Galatasaray'ın sol kanat için bir numaralı hedefinin Rafael Leao olduğu, Milan ile görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların Leao'nun yanı sıra Martinelli için de girişimlerini sürdürdüğü aktarıldı.

Martinelli'nin Arsenal ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı ifade edilirken, Roma'nın da oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

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