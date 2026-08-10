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Kayserispor, Bennasser ile yollarını ayırdı

Kayserispor, Youssef Ait Bennasser ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 20:30 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 22:43
Kayserispor, Bennasser ile yollarını ayırdı
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1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Faslı orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Youssef Ait Bennasser ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Formamızı giydiği süre boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı Youssef Ait Bennasser'e teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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