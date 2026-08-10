10 Ağustos
Pendikspor-Batman Petrolspor
2-2
10 Ağustos
Plymouth Argyle-Exeter City
2-0
10 Ağustos
Santa Clara-Nacional
2-2
10 Ağustos
Fakel Voronej FK-FK Akhmat
0-0
10 Ağustos
Jong PSV-FC Volendam
3-2
10 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-Eindhoven
0-1
10 Ağustos
Silkeborg-OB
1-0
11 Ağustos
Banfield-Belgrano
0-2
11 Ağustos
Union-Central Cordoba de Santiago
1-267'
10 Ağustos
Polissya Zhytomyr-FC Kharkiv
3-1
10 Ağustos
Karpaty-LNZ Cherkasy
3-0

Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Romelu Lukaku

Fenerbahçe'nin, Romelu Lukaku transferi için Napoli'ye 6 milyon euroyu aşan yeni bir teklif sunduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 22:14
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Romelu Lukaku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (12)
Google News
Fenerbahçe, forvet transferinde Romelu Lukaku için girişimlerini sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, Belçikalı golcü için Napoli'ye yeni bir resmi teklif gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TEKLİF 6 MİLYON EUROYU AŞTI

Fenerbahçe, Lukaku için 6 milyon euroyu aşan bir teklif yaptı. Belçikalı futbolcunun Fenerbahçe ile kişisel şartlarda daha önce anlaşmaya vardığı belirtildi.

ANLAŞMA YAKLAŞIYOR

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmaya giderek yaklaşıldığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Napoli ile yapacağı görüşmelerin ardından transferin tamamlanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

33 yaşındaki Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli'de sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.