Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Romelu Lukaku

Fenerbahçe, forvet transferinde Romelu Lukaku için girişimlerini sürdürüyor.
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, Belçikalı golcü için Napoli'ye yeni bir resmi teklif gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TEKLİF 6 MİLYON EUROYU AŞTI
Fenerbahçe, Lukaku için 6 milyon euroyu aşan bir teklif yaptı. Belçikalı futbolcunun Fenerbahçe ile kişisel şartlarda daha önce anlaşmaya vardığı belirtildi.
ANLAŞMA YAKLAŞIYOR
Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmaya giderek yaklaşıldığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Napoli ile yapacağı görüşmelerin ardından transferin tamamlanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
33 yaşındaki Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli'de sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol kaydetti.
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, Belçikalı golcü için Napoli'ye yeni bir resmi teklif gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TEKLİF 6 MİLYON EUROYU AŞTI
Fenerbahçe, Lukaku için 6 milyon euroyu aşan bir teklif yaptı. Belçikalı futbolcunun Fenerbahçe ile kişisel şartlarda daha önce anlaşmaya vardığı belirtildi.
ANLAŞMA YAKLAŞIYOR
Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmaya giderek yaklaşıldığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Napoli ile yapacağı görüşmelerin ardından transferin tamamlanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
33 yaşındaki Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli'de sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol kaydetti.