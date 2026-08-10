Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de sezonun açılışında oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesinde futbolcular basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Gökhan Sazdağı, Fredy ve Markus Karlsbakk, zorlu mücadele öncesinde değerlendirmelerini paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SAZDAĞI: "ORAYA İDDİALI GİDECEĞİZ"
Tecrübeli futbolcu Gökhan Sazdağı, Galatasaray maçına ilk karşılaşmaları olması nedeniyle özel önem verdiklerini belirterek, çok zor bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi.
Sazdağı, "Hazırlık maçlarını izledik. Dışarıdan şöyle konuşmalar oluyor: 'Galatasaray hazır değil. Transfer yapmadı.' Bizim bunlara bakmadan iyi bir şekilde hazırlanıp bu maçta iyi sonuç, yani 1 puan, olabiliyorsa 3 puan almamız lazım. Oraya iddialı gideceğiz. Galatasaray ne kadar hazır olmasa da son şampiyon. Kadrolarını çoğunlukla koruyorlar. Bunu bilip ona göre hazırlanıyoruz." dedi.
Galatasaray karşılaşması için sıkı çalıştıklarının altını çizen Sazdağı, şu ifadeleri kullandı:
"Burada oyuncu kalitemiz, taktiğimiz, hocamız, kulübümüz, her şey uygun. Benim için bu maçı yensek, berabere kalsak herhangi bir şaşırma yaşamayacağım. Çünkü ben bulunduğum oyuncu grubunu, çalışmamızı biliyorum. Çok iddialı değiliz, çok büyük laflarımız yok. Ama biz oraya puan ya da puanlar almak için gidiyoruz inşallah."
"GÜZEL BİR PROJE VAR"
Çorum FK'ye transfer süreci hakkında da konuşan Sazdağı, kulüpteki projeden etkilendiğini söyledi.
Tecrübeli oyuncu, "Kulübümden ayrılış süreci var. Benim bir talebim vardı. Çünkü belli bir yaşa gelmiş, bazı şeyleri kaldıramamış, kaldıramayacak yaştayım. Kötü bir süreç geçti ayrılırken. Menajerimle görüştüğümde Çorum'u duyunca direkt kabul ettim. Geldik ve görüşmelere başladık. Daha sonra Beşiktaş süreci tamamlandı. Güzel bir proje var. Çok iyi bir başkan var. Hedef var. En önemlisi bu. İnşallah bu hedef yolunda bu takıma katkı vermeye geldim. Ligde de iyi bir yerde olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Transfer döneminde 6-7 kulüple görüştüğünü belirten Sazdağı, en çok Çorum FK'nin kendisini etkilediğini ve Kastamonulu olmasının da transfer kararında etkili olduğunu kaydetti.
FREDY: "PUAN YA DA PUANLARLA AYRILACAĞIZ"
Çorum FK'nin Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkı sağlayan orta saha oyuncusu Fredy de takımın yeni sezon öncesindeki kadro yapılanmasına dikkat çekti.
Fredy, kulübe genç ve tecrübeli futbolcuların katıldığını belirterek, kaliteli bir kadro oluşturulduğunu ifade etti.
Galatasaray karşılaşmasının zorlu geçeceğini söyleyen Fredy, "Galatasaray, son 4 sezonun şampiyonu. Zor bir stadyum, iyi bir atmosfer ve iyi bir taraftar grubuna sahipler. Sezonun başı itibarıyla herkes heyecanlı. Orada savaşacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz ve umut ediyorum ki puan ya da puanlarla oradan ayrılacağız." diye konuştu.
Fredy, bazı futbolcuların Çorum'a transfer olmak istemediği yönündeki paylaşımlarla ilgili de açıklamalarda bulundu.
"Çorum'a gelme konusunda tereddütleri olan bazı futbolcularla konuştum. Onlara burayla ilgili düşüncelerimi söyledim. Çok kaliteli, gelişmekte olan, yeni kurulmuş, 'bebek' sayılabilecek bir kulüp olmasına rağmen ileri gidebilecek çok yolu olduğunu söyledim. Yeni gelen arkadaşlarımız da bu senenin sonunda kendileri görecektir. Buranın insanlarını da tanıdıktan sonra kötü bir şey söyleyebileceklerini düşünmüyorum."
KARLSBAKK: "SÜRPRİZ YAPACAK TAKIMLARDAN BİRİYİZ"
Çorum FK'nin kısa süre önce Norveç'ten kadrosuna kattığı Markus Karlsbakk da Galatasaray karşılaşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Norveçli futbolcu, "Maçlarda üçüncü bölgede birçok kombinasyonun içinde yer alabileceğime, uzaktan şutlar çekebileceğime ve pozisyon yaratabileceğime inanıyorum." dedi.
Takıma kısa süre önce katılması nedeniyle hazırlık durumu sorulan Karlsbakk, "Kesinlikle hazır hissediyorum. Norveç liginin neredeyse yarısı bitti ve orada 15 maç oynadım. Dolayısıyla buraya hazır geldim. Önümüzdeki maçlarda elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın ligde karşılaşacakları en zorlu rakiplerden biri olduğunu belirten Karlsbakk, "Ancak biz de iyi bir takımız. Ligde sürpriz yapacak takımlardan birisi olduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.
Tecrübeli futbolcu Gökhan Sazdağı, Galatasaray maçına ilk karşılaşmaları olması nedeniyle özel önem verdiklerini belirterek, çok zor bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi.
Sazdağı, "Hazırlık maçlarını izledik. Dışarıdan şöyle konuşmalar oluyor: 'Galatasaray hazır değil. Transfer yapmadı.' Bizim bunlara bakmadan iyi bir şekilde hazırlanıp bu maçta iyi sonuç, yani 1 puan, olabiliyorsa 3 puan almamız lazım. Oraya iddialı gideceğiz. Galatasaray ne kadar hazır olmasa da son şampiyon. Kadrolarını çoğunlukla koruyorlar. Bunu bilip ona göre hazırlanıyoruz." dedi.
Galatasaray karşılaşması için sıkı çalıştıklarının altını çizen Sazdağı, şu ifadeleri kullandı:
"Burada oyuncu kalitemiz, taktiğimiz, hocamız, kulübümüz, her şey uygun. Benim için bu maçı yensek, berabere kalsak herhangi bir şaşırma yaşamayacağım. Çünkü ben bulunduğum oyuncu grubunu, çalışmamızı biliyorum. Çok iddialı değiliz, çok büyük laflarımız yok. Ama biz oraya puan ya da puanlar almak için gidiyoruz inşallah."
"GÜZEL BİR PROJE VAR"
Çorum FK'ye transfer süreci hakkında da konuşan Sazdağı, kulüpteki projeden etkilendiğini söyledi.
Tecrübeli oyuncu, "Kulübümden ayrılış süreci var. Benim bir talebim vardı. Çünkü belli bir yaşa gelmiş, bazı şeyleri kaldıramamış, kaldıramayacak yaştayım. Kötü bir süreç geçti ayrılırken. Menajerimle görüştüğümde Çorum'u duyunca direkt kabul ettim. Geldik ve görüşmelere başladık. Daha sonra Beşiktaş süreci tamamlandı. Güzel bir proje var. Çok iyi bir başkan var. Hedef var. En önemlisi bu. İnşallah bu hedef yolunda bu takıma katkı vermeye geldim. Ligde de iyi bir yerde olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Transfer döneminde 6-7 kulüple görüştüğünü belirten Sazdağı, en çok Çorum FK'nin kendisini etkilediğini ve Kastamonulu olmasının da transfer kararında etkili olduğunu kaydetti.
FREDY: "PUAN YA DA PUANLARLA AYRILACAĞIZ"
Çorum FK'nin Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkı sağlayan orta saha oyuncusu Fredy de takımın yeni sezon öncesindeki kadro yapılanmasına dikkat çekti.
Fredy, kulübe genç ve tecrübeli futbolcuların katıldığını belirterek, kaliteli bir kadro oluşturulduğunu ifade etti.
Galatasaray karşılaşmasının zorlu geçeceğini söyleyen Fredy, "Galatasaray, son 4 sezonun şampiyonu. Zor bir stadyum, iyi bir atmosfer ve iyi bir taraftar grubuna sahipler. Sezonun başı itibarıyla herkes heyecanlı. Orada savaşacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz ve umut ediyorum ki puan ya da puanlarla oradan ayrılacağız." diye konuştu.
Fredy, bazı futbolcuların Çorum'a transfer olmak istemediği yönündeki paylaşımlarla ilgili de açıklamalarda bulundu.
"Çorum'a gelme konusunda tereddütleri olan bazı futbolcularla konuştum. Onlara burayla ilgili düşüncelerimi söyledim. Çok kaliteli, gelişmekte olan, yeni kurulmuş, 'bebek' sayılabilecek bir kulüp olmasına rağmen ileri gidebilecek çok yolu olduğunu söyledim. Yeni gelen arkadaşlarımız da bu senenin sonunda kendileri görecektir. Buranın insanlarını da tanıdıktan sonra kötü bir şey söyleyebileceklerini düşünmüyorum."
KARLSBAKK: "SÜRPRİZ YAPACAK TAKIMLARDAN BİRİYİZ"
Çorum FK'nin kısa süre önce Norveç'ten kadrosuna kattığı Markus Karlsbakk da Galatasaray karşılaşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Norveçli futbolcu, "Maçlarda üçüncü bölgede birçok kombinasyonun içinde yer alabileceğime, uzaktan şutlar çekebileceğime ve pozisyon yaratabileceğime inanıyorum." dedi.
Takıma kısa süre önce katılması nedeniyle hazırlık durumu sorulan Karlsbakk, "Kesinlikle hazır hissediyorum. Norveç liginin neredeyse yarısı bitti ve orada 15 maç oynadım. Dolayısıyla buraya hazır geldim. Önümüzdeki maçlarda elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın ligde karşılaşacakları en zorlu rakiplerden biri olduğunu belirten Karlsbakk, "Ancak biz de iyi bir takımız. Ligde sürpriz yapacak takımlardan birisi olduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.