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Trabzonspor'un borcu açıklandı!

Trabzonspor'un 31 Mayıs 2026 itibarıyla net borcunun 5,9 milyar TL olduğu açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 18:45 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 21:14
Haber: AA
Trabzonspor'un borcu açıklandı!
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Trabzonspor Kulübünün, 31 Mayıs 2026 itibarıyla net borcunun 5,9 milyar lira olduğu bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından 2,1 milyar lira tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,7 milyar lira ile ilişkili taraf işlemleri netleştirildiğinde, şirketimizin 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 5,9 milyar lira olduğu görülecektir."

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