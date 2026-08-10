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Kayserispor'dan Süper Lig mesajı: "Bu ligde misafiriz"

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, Vanspor galibiyetinin ardından hedeflerinin galibiyet serisi yakalayarak kısa sürede yeniden Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 18:21 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 18:22
Kayserispor'dan Süper Lig mesajı: 'Bu ligde misafiriz'
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12 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda eden Kayserispor, Trendyol 1. Lig'deki ilk maçında Vanspor'u mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Faruk Aydemir'in haberine göre, Sarı-kırmızılı ekipte Asbaşkan Tufan Koç, alınan galibiyetin ardından kulübün hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU GALİBİYET SADECE BAŞLANGIÇ"

Vanspor karşısında alınan galibiyetin önemli bir başlangıç olduğunu belirten Koç, önümüzdeki haftalarda daha güçlü bir performans ortaya koyacaklarını söyledi.

Kayserispor'un hedefinin 1. Lig'de kalıcı olmak olmadığını vurgulayan Koç, "Vanspor galibiyeti bizim için sadece bir başlangıç. Önümüzde uzun bir sezon var. Galibiyet serileri yakalayarak Kayserispor'un bu ligde misafir olduğunu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kayserispor yönetiminin transfer çalışmalarını da sürdürdüğünü belirten Koç, kadroya biri yerli olmak üzere iki oyuncu daha katmayı planladıklarını açıkladı.

Koç'un açıklamalarına göre sarı-kırmızılı yönetim, transfer çalışmalarının ardından kadroyu güçlendirerek yeniden Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda ilerleyecek.

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