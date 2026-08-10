İsmail Kartal'dan tur ve transfer mesajı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"TURU GEÇMEYE GELDİK"
Kartal, ilk maçta alınan sonucun avantaj sağladığını ancak turun henüz tamamlanmadığını belirterek, "İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Yarın skoru korumaya değil, kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik. Yarın tek amaç buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek. İstanbul'da oynadığımız futbolun getirdiği avantajın farkındayız. Graz, kendi evinde güçlü oyunu olan, baskılı oynayan bir takım. Hazırlıklarımızı tamamladık. Ekip olarak kendi oyunumuzu oynamak ve turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OOSTERWOLDE AÇIKLAMASI
Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Kartal, Oosterwolde'nin sakatlığıyla ilgili de konuştu.
Tecrübeli teknik adam, "Şu anda sahaya odaklanmış durumdayız. Oosterwolde için istemediğimiz bir sakatlık yaşandı. Ancak onun yerini dolduracak oyuncularımız var. Bu nedenle herhangi bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum." dedi.
"ATTIKLARIMIZ GOLLER ÇALIŞILMIŞ GOLLER"
Takımın hücum performansına da değinen Kartal, atılan gollerin antrenmanlarda çalışıldığını söyledi.
Kartal, "Oyuncularımız kaliteli, özellikleri farklı. Bu oyuncuları maç maç rakibe göre kullanmak istiyoruz. Bu atılan goller antrenmanlarda çalışılmış gollerdir. Tabii ki orada kalite devreye giriyor ama bunları çalışırsanız kalite ortaya çıkar. Maç maç düşünüyoruz. Yarınki maçta nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Bizim takımımız bu tip baskılara alışık."" şeklinde konuştu.
"DAHA YOLUMUZ VAR"
İsmail Kartal, savunmada Aké ile Skriniar'ın uyumundan memnun olduğunu belirterek takım savunmasının önde başladığını ifade etti.
Kartal, "Ake dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı, büyük başarıları var. Çok profesyonel bir oyuncu ve kaliteli bir insan. Skriniar onunla çok iyi ikili oldular. Uyumlu şekilde oynuyoruz, geriden topu daha iyi oyuna sokabiliyoruz. Takım savunması bizim önden başlar. Ön taraftaki oyuncuların kompakt duruşuyla şu ana kadar işler iyi gidiyor. Daha yolumuz var, daha iyi olabileceğimiz mesafemiz var." açıklamasını yaptı.
TRANSFER MESAJI
Transfer sürecinin devam ettiğini belirten Kartal, gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili kararların süreç içerisinde alınacağını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Hem saha içinde hem de saha dışında çalışmalarımız devam ediyor. Gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili süreçte karar neyse alınacak. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
"TURU GEÇMEYE GELDİK"
Kartal, ilk maçta alınan sonucun avantaj sağladığını ancak turun henüz tamamlanmadığını belirterek, "İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Yarın skoru korumaya değil, kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik. Yarın tek amaç buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek. İstanbul'da oynadığımız futbolun getirdiği avantajın farkındayız. Graz, kendi evinde güçlü oyunu olan, baskılı oynayan bir takım. Hazırlıklarımızı tamamladık. Ekip olarak kendi oyunumuzu oynamak ve turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OOSTERWOLDE AÇIKLAMASI
Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Kartal, Oosterwolde'nin sakatlığıyla ilgili de konuştu.
Tecrübeli teknik adam, "Şu anda sahaya odaklanmış durumdayız. Oosterwolde için istemediğimiz bir sakatlık yaşandı. Ancak onun yerini dolduracak oyuncularımız var. Bu nedenle herhangi bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum." dedi.
"ATTIKLARIMIZ GOLLER ÇALIŞILMIŞ GOLLER"
Takımın hücum performansına da değinen Kartal, atılan gollerin antrenmanlarda çalışıldığını söyledi.
Kartal, "Oyuncularımız kaliteli, özellikleri farklı. Bu oyuncuları maç maç rakibe göre kullanmak istiyoruz. Bu atılan goller antrenmanlarda çalışılmış gollerdir. Tabii ki orada kalite devreye giriyor ama bunları çalışırsanız kalite ortaya çıkar. Maç maç düşünüyoruz. Yarınki maçta nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Bizim takımımız bu tip baskılara alışık."" şeklinde konuştu.
"DAHA YOLUMUZ VAR"
İsmail Kartal, savunmada Aké ile Skriniar'ın uyumundan memnun olduğunu belirterek takım savunmasının önde başladığını ifade etti.
Kartal, "Ake dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı, büyük başarıları var. Çok profesyonel bir oyuncu ve kaliteli bir insan. Skriniar onunla çok iyi ikili oldular. Uyumlu şekilde oynuyoruz, geriden topu daha iyi oyuna sokabiliyoruz. Takım savunması bizim önden başlar. Ön taraftaki oyuncuların kompakt duruşuyla şu ana kadar işler iyi gidiyor. Daha yolumuz var, daha iyi olabileceğimiz mesafemiz var." açıklamasını yaptı.
TRANSFER MESAJI
Transfer sürecinin devam ettiğini belirten Kartal, gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili kararların süreç içerisinde alınacağını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Hem saha içinde hem de saha dışında çalışmalarımız devam ediyor. Gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili süreçte karar neyse alınacak. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.