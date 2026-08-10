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Konyaspor, Arthur Masuaku'yu resmen açıkladı!

Tümosan Konyaspor, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 20:14 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 21:32
Fotoğraf: Konyaspor.org
Konyaspor, Arthur Masuaku'yu resmen açıkladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

BİR DÖNEM BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fransa'da Valenciennes FC ile futbol hayatına başlayan ve sırasıyla Olympiakos, West Ham United, Beşiktaş, Sunderland ve Lens takımlarında forma giyen tecrübeli sol bek ile anlaşma sağlandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de hazır bulundu.

Masuaku, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeşil-beyazlı takımda 26 numaralı formayı giyecek.

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