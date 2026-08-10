Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor, 2026-2027 sezonunda iç saha maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonunda iç saha karşılaşmalarımızı, Esenyurt'ta bulunan 4 bin 274 seyirci kapasiteli Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynayacağız. Yeni evimizde, aynı mücadele ve aynı inançla." ifadeleri kullanıldı.
Eyüpspor'un yeni stadı belli oldu!
Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, iç saha maçlarını Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacak.
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