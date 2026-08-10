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Eyüpspor'un yeni stadı belli oldu!

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, iç saha maçlarını Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 19:14 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 21:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eyüpspor'un yeni stadı belli oldu!
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Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor, 2026-2027 sezonunda iç saha maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonunda iç saha karşılaşmalarımızı, Esenyurt'ta bulunan 4 bin 274 seyirci kapasiteli Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynayacağız. Yeni evimizde, aynı mücadele ve aynı inançla." ifadeleri kullanıldı.

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