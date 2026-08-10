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Fenerbahçe ile anılan Endrick için karar çıktı!

Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Endrick'in Real Madrid'de kalacağı ve sezonun ilk bölümünde takımda mücadele edeceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 23:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe ile anılan Endrick için karar çıktı!
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Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Endrick'in geleceğiyle ilgili Real Madrid'den karar çıktı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı genç oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MOURINHO GÜVENİYOR

Habere göre Mourinho, Endrick'e güveniyor ve genç forvetin Real Madrid'de önemli bir rol üstlenebileceğine inanıyor. Yönetimin de Mourinho'nun bu kararından memnun kaldığı ve Roma ile Aston Villa'dan gelen kiralık tekliflerini geri çevirdiği aktarıldı.

ENDRICK KALMAK İSTİYOR

20 yaşındaki Endrick'in de Real Madrid'de kalıp forma mücadelesi vermek istediği belirtildi. Brezilyalı futbolcunun yeterli süre alamaması halinde ise kış transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılmayı değerlendirebileceği ifade edildi.

LYON'DA DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Lyon'a kiralanan Endrick, Fransız ekibinde 21 maçta 8 gol ve 8 asist kaydetti.

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