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Pendikspor son anda puanı kurtardı!

Pendikspor, Trendyol 1. Lig'de Batman Petrolspor karşısında 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 23:32 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 23:37
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Pendikspor son anda puanı kurtardı!
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Trendyol 1. Lig'de Pendikspor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Mücadelede iki kez geriye düşen Pendikspor, son dakikalarda bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BATMAN PETROLSPOR ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 32. dakikasında Sergio Cordova'nın golüyle Batman Petrolspor 1-0 öne geçti. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

PENDİKSPOR GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi ekip, 54. dakikada Thuram'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Batman Petrolspor, 81. dakikada Omar Imeri'nin golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı.

MESUT ÖZDEMİR SON ANDA SAHNEYE ÇIKTI

Batman Petrolspor'da Metehan Mert, 84. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

10 kişi kalan Batman Petrolspor karşısında baskısını artıran Pendikspor, 90+9. dakikada Mesut Özdemir'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşma bu golün ardından sona ererken, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ferhat Çalar, Kerem Kalkan

Orfa Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Berkay Sülüngöz, Soldo, Wilks, Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram), Görkem Bitin (Dk. 69 Clarke-Harris), Hakan Yeşil, Efehan Pekdemir (Dk. 46 Yekra Sönmez), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 90 Oğulcan Aşıkcı)

Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Metehan Mert, Imeri (Dk. 82 Polat Yaldır), Macedo, Yasir Subaşı, Emirhan Aydoğan (Dk. 67 Gökhan Altıparmak), Jo, Oğuz Gürbulak, Biron (Dk. 90 Devran Bozardıç), Cordova (Dk. 67 Pedrinho), Benny (Dk. 82 Ömürcan Artan)

Goller: Dk. 32 Cordova, Dk. 80 Imeri (Batman Petrolspor), Dk. 54 Thuram, Dk. 90+9 Mesut Özdemir (Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Metehan Mert (Batman Petrolspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Soldo (Pendikspor), Dk. 74 Pedrinho, Dk. 88 Yasir Subaşı (Batman Petrolspor)

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