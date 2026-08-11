10 Ağustos
Pendikspor-Batman Petrolspor
2-2
10 Ağustos
Plymouth Argyle-Exeter City
2-0
10 Ağustos
Santa Clara-Nacional
2-2
10 Ağustos
Fakel Voronej FK-FK Akhmat
0-0
10 Ağustos
Jong PSV-FC Volendam
3-2
10 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-Eindhoven
0-1
10 Ağustos
Silkeborg-OB
1-0
11 Ağustos
Banfield-Belgrano
0-2
11 Ağustos
Union-Central Cordoba de Santiago
1-274'
10 Ağustos
Polissya Zhytomyr-FC Kharkiv
3-1
10 Ağustos
Karpaty-LNZ Cherkasy
3-0

Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın perdesi kapandı! İşte puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası tamamlanırken, Bandırmaspor averajla liderlik koltuğuna oturdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 00:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın perdesi kapandı! İşte puan durumu
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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası, Orfa Yapı Pendikspor ile Batman Petrolspor arasındaki 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BANDIRMASPOR ZİRVEDE

İlk haftada İstanbulspor'u sahasında 3-0 mağlup eden Bandırmaspor, averajla liderliğe yerleşti. Bandırmaspor'un ardından Alagöz Holding Iğdır FK, Bursaspor, Metro Holding Kayserispor, SMS Grup Sarıyer, Antalyaspor ve Manisa FK 3'er puanla sıralandı.

Batman Petrolspor, Orfa Yapı Pendikspor, Ekenler Beton Sivasspor, Eminevim Ümraniyespor, Mardin 1969 ve Turka Esenler Erokspor ise ilk haftayı birer puanla tamamladı.

İLK HAFTANIN SONUÇLARI

  • Boluspor 1-2 Manisa FK
  • Bandırmaspor 3-0 İstanbulspor
  • Eminevim Ümraniyespor 0-0 Mardin 1969
  • Ekenler Beton Sivasspor 0-0 Turka Esenler Erokspor
  • Antalyaspor 4-3 Keçiörengücü
  • Alagöz Holding Iğdır FK 2-0 Fatih Karagümrük
  • SMS Grup Sarıyer 2-0 Muğlaspor
  • Vanspor 0-2 Metro Holding Kayserispor
  • Bodrum FK 0-2 Bursaspor
  • Orfa Yapı Pendikspor 2-2 Batman Petrolspor

2. HAFTA PROGRAMI

Trendyol 1. Lig'de ikinci hafta, 14 Ağustos Cuma günü Turka Esenler Erokspor ile SMS Grup Sarıyer arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

14 Ağustos Cuma

21.30 Turka Esenler Erokspor - SMS Grup Sarıyer

15 Ağustos Cumartesi

19.00 İstanbulspor - Bodrum FK
19.00 Fatih Karagümrük - Eminevim Ümraniyespor
21.30 Manisa FK - Vanspor FK
21.30 Bursaspor - Alagöz Holding Iğdır FK

16 Ağustos Pazar

19.00 Keçiörengücü - Orfa Yapı Pendikspor
19.00 Metro Holding Kayserispor - Ekenler Beton Sivasspor
21.30 Mardin 1969 - Antalyaspor
21.30 Muğlaspor - Bandırmaspor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 Batman Petrolspor - Boluspor

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