Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası, Orfa Yapı Pendikspor ile Batman Petrolspor arasındaki 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BANDIRMASPOR ZİRVEDE
İlk haftada İstanbulspor'u sahasında 3-0 mağlup eden Bandırmaspor, averajla liderliğe yerleşti. Bandırmaspor'un ardından Alagöz Holding Iğdır FK, Bursaspor, Metro Holding Kayserispor, SMS Grup Sarıyer, Antalyaspor ve Manisa FK 3'er puanla sıralandı.
Batman Petrolspor, Orfa Yapı Pendikspor, Ekenler Beton Sivasspor, Eminevim Ümraniyespor, Mardin 1969 ve Turka Esenler Erokspor ise ilk haftayı birer puanla tamamladı.
İLK HAFTANIN SONUÇLARI
2. HAFTA PROGRAMI
Trendyol 1. Lig'de ikinci hafta, 14 Ağustos Cuma günü Turka Esenler Erokspor ile SMS Grup Sarıyer arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
14 Ağustos Cuma
21.30 Turka Esenler Erokspor - SMS Grup Sarıyer
15 Ağustos Cumartesi
19.00 İstanbulspor - Bodrum FK
19.00 Fatih Karagümrük - Eminevim Ümraniyespor
21.30 Manisa FK - Vanspor FK
21.30 Bursaspor - Alagöz Holding Iğdır FK
16 Ağustos Pazar
19.00 Keçiörengücü - Orfa Yapı Pendikspor
19.00 Metro Holding Kayserispor - Ekenler Beton Sivasspor
21.30 Mardin 1969 - Antalyaspor
21.30 Muğlaspor - Bandırmaspor
17 Ağustos Pazartesi
21.30 Batman Petrolspor - Boluspor
İlk haftada İstanbulspor'u sahasında 3-0 mağlup eden Bandırmaspor, averajla liderliğe yerleşti. Bandırmaspor'un ardından Alagöz Holding Iğdır FK, Bursaspor, Metro Holding Kayserispor, SMS Grup Sarıyer, Antalyaspor ve Manisa FK 3'er puanla sıralandı.
Batman Petrolspor, Orfa Yapı Pendikspor, Ekenler Beton Sivasspor, Eminevim Ümraniyespor, Mardin 1969 ve Turka Esenler Erokspor ise ilk haftayı birer puanla tamamladı.
İLK HAFTANIN SONUÇLARI
- Boluspor 1-2 Manisa FK
- Bandırmaspor 3-0 İstanbulspor
- Eminevim Ümraniyespor 0-0 Mardin 1969
- Ekenler Beton Sivasspor 0-0 Turka Esenler Erokspor
- Antalyaspor 4-3 Keçiörengücü
- Alagöz Holding Iğdır FK 2-0 Fatih Karagümrük
- SMS Grup Sarıyer 2-0 Muğlaspor
- Vanspor 0-2 Metro Holding Kayserispor
- Bodrum FK 0-2 Bursaspor
- Orfa Yapı Pendikspor 2-2 Batman Petrolspor
2. HAFTA PROGRAMI
Trendyol 1. Lig'de ikinci hafta, 14 Ağustos Cuma günü Turka Esenler Erokspor ile SMS Grup Sarıyer arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
14 Ağustos Cuma
21.30 Turka Esenler Erokspor - SMS Grup Sarıyer
15 Ağustos Cumartesi
19.00 İstanbulspor - Bodrum FK
19.00 Fatih Karagümrük - Eminevim Ümraniyespor
21.30 Manisa FK - Vanspor FK
21.30 Bursaspor - Alagöz Holding Iğdır FK
16 Ağustos Pazar
19.00 Keçiörengücü - Orfa Yapı Pendikspor
19.00 Metro Holding Kayserispor - Ekenler Beton Sivasspor
21.30 Mardin 1969 - Antalyaspor
21.30 Muğlaspor - Bandırmaspor
17 Ağustos Pazartesi
21.30 Batman Petrolspor - Boluspor