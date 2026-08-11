Sturm Graz - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'deki ilk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda da avantajını koruyarak adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liebenau Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TV100 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca
Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Seidl, Weiper, Jatta
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu şöyle:
Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif, Vedat Muric
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Fenerbahçe'de ilk maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde, rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan Ederson viral enfeksiyon, Anthony Musaba ise ağrıları nedeniyle Sturm Graz maçının kamp kadrosunda yer almadı.
MAÇIN HAKEMİ
Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.
FENERBAHÇE'YE TUR İÇİN HANGİ SONUÇLAR YETİYOR?
Fenerbahçe'ye tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet de yeterli olacak.
Sturm Graz'ın 2 farklı galibiyeti halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Avusturya temsilcisinin 3 veya daha farklı galibiyetlerinde ise Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Fenerbahçe turu geçmesi halinde play-off turunda Olimpik Lyon - Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
FENERBAHÇE, AVUSTURYA TAKIMLARINA KARŞI YENİLMEDİ
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında Avusturya ekipleriyle daha önce oynadığı 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.
Fenerbahçe, Sturm Graz ile daha önce üç kez karşılaşırken bu maçların hiçbirinde mağlup olmadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 46. SINAV
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 46. karşılaşmasına çıkacak.
Daha önce oynadığı 45 eleme maçında 17 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 66 gol atıp 52 gol yedi.
AVRUPA'DA 304. MAÇ
Sturm Graz karşısında Avrupa kupalarındaki 304. maçına çıkacak Fenerbahçe, geride kalan 303 karşılaşmada 120 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertliler bu maçlarda 413 gol atarken kalesinde 424 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca
Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Seidl, Weiper, Jatta
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu şöyle:
Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif, Vedat Muric
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Fenerbahçe'de ilk maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde, rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan Ederson viral enfeksiyon, Anthony Musaba ise ağrıları nedeniyle Sturm Graz maçının kamp kadrosunda yer almadı.
MAÇIN HAKEMİ
Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.
FENERBAHÇE'YE TUR İÇİN HANGİ SONUÇLAR YETİYOR?
Fenerbahçe'ye tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet de yeterli olacak.
Sturm Graz'ın 2 farklı galibiyeti halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Avusturya temsilcisinin 3 veya daha farklı galibiyetlerinde ise Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Fenerbahçe turu geçmesi halinde play-off turunda Olimpik Lyon - Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
FENERBAHÇE, AVUSTURYA TAKIMLARINA KARŞI YENİLMEDİ
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında Avusturya ekipleriyle daha önce oynadığı 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.
Fenerbahçe, Sturm Graz ile daha önce üç kez karşılaşırken bu maçların hiçbirinde mağlup olmadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 46. SINAV
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 46. karşılaşmasına çıkacak.
Daha önce oynadığı 45 eleme maçında 17 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 66 gol atıp 52 gol yedi.
AVRUPA'DA 304. MAÇ
Sturm Graz karşısında Avrupa kupalarındaki 304. maçına çıkacak Fenerbahçe, geride kalan 303 karşılaşmada 120 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertliler bu maçlarda 413 gol atarken kalesinde 424 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 104
| 50
| 31
| 23
| 148
| 107
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 45
| 17
| 14
| 14
| 66
| 52
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Konferans Ligi
| 18
| 12
| -
| 6
| 44
| 23
| TOPLAM
| 303
| 120
| 66
| 117
| 413
| 424