Panathinaikos sahibi Giannakopoulos: 'Jokic için resmi teklif yaptım'

Panathinaikos'un sahibi Dimitrios Giannakopoulos, Nikola Jokic'in Denver Nuggets ile olan sözleşmesinin son yılını satın almak için resmi teklif yaptığını ve Sırp yıldızı serbest oyuncu olduğunda Yunanistan'a getirebileceğine inandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Panathinaikos'un sahibi Dimitrios Giannakopoulos, Denver Nuggets'a Nikola Jokic'in mevcut kontratının son yılını satın almak için resmi bir teklif sunduğunu ve yıldız pivot serbest oyuncu olduğunda kendisini Yunanistan'a getirebileceğine inandığını söyledi.
Euro Insiders podcast'ine konuşan Giannakopoulos, "İnsanlar şimdi, 'Tamam, yine şaka yapıyor' diyecek. Ancak bu yıl hem takımına hem de kendisine gerçekten çok ciddi bir teklif yaptım. Teklifim reddedildi. Bir yıllık daha kontratı olduğunu biliyorum" dedi.
Jokic'in mevcut kontratında iki yıl ve toplam 121,8 milyon dolar bulunuyor. Ancak sözleşmenin ikinci sezonunda oyuncu opsiyonu bulunması, Sırp yıldızın gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olabilmesine imkan tanıyor.
14 Haziran itibarıyla dört yıl için 278 milyon dolarlık maksimum kontrat uzatmasına hak kazanan Jokic, finansal nedenleri gerekçe göstererek şu ana kadar bu sözleşmeye imza atmamayı tercih etti. Bununla birlikte üç kez MVP seçilen yıldız, uzun vadede Denver'da kalmak istediğini de dile getirdi.
Jokic, Temmuz 2027'de Nuggets ile beş yıl için 359,5 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalamaya hak kazanacak. Böyle bir anlaşma gerçekleşmesi halinde NBA tarihinin en büyük sözleşmesi olacak.
Giannakopoulos, Nuggets'ın teklifini neredeyse anında reddettiğini ancak Jokic serbest oyuncu olduğunda yeniden harekete geçmeyi planladığını söyledi. Panathinaikos'un sahibi ayrıca teklifinin ne kadar ciddi olduğunu doğrulatmak için podcast sunucularını Jokic'in menajeri Misko Raznatovic ile iletişime geçmeye davet etti.
Giannakopoulos, "Nuggets'ın 'Kim? Yunanistan mı? Neresi? Ne? Görüşürüz' demesi birkaç saniye sürdü. Ama gelecek yılı bekleyelim" ifadelerini kullandı.
Giannakopoulos, geçtiğimiz yaz tecrübeli pivot Jonas Valanciunas'ı da Denver'dan ayrılarak Panathinaikos'a gelmeye ikna etmeye çalışmıştı. O dönemde kafa karışıklığına yol açan girişimin ardından Valanciunas sezonu Nuggets formasıyla tamamlamıştı.
Valanciunas, bu yaz Denver'dan ayrılarak Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a transfer oldu.
Nuggets ise bu yaz tecrübeli pivot Marvin Bagley III'ü kadrosuna kattı. Denver ayrıca Oklahoma City Thunder'ın Spencer Jones'a yaptığı iki yıl için 12 milyon dolarlık teklif kağıdını karşılayarak yedek forvetini takımda tuttu.
Pahalı kadrosunun büyük bölümünü koruyan Nuggets, sınırlı serbest oyuncu statüsündeki Peyton Watson ile de yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.
Euro Insiders podcast'ine konuşan Giannakopoulos, "İnsanlar şimdi, 'Tamam, yine şaka yapıyor' diyecek. Ancak bu yıl hem takımına hem de kendisine gerçekten çok ciddi bir teklif yaptım. Teklifim reddedildi. Bir yıllık daha kontratı olduğunu biliyorum" dedi.
Jokic'in mevcut kontratında iki yıl ve toplam 121,8 milyon dolar bulunuyor. Ancak sözleşmenin ikinci sezonunda oyuncu opsiyonu bulunması, Sırp yıldızın gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olabilmesine imkan tanıyor.
14 Haziran itibarıyla dört yıl için 278 milyon dolarlık maksimum kontrat uzatmasına hak kazanan Jokic, finansal nedenleri gerekçe göstererek şu ana kadar bu sözleşmeye imza atmamayı tercih etti. Bununla birlikte üç kez MVP seçilen yıldız, uzun vadede Denver'da kalmak istediğini de dile getirdi.
Jokic, Temmuz 2027'de Nuggets ile beş yıl için 359,5 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalamaya hak kazanacak. Böyle bir anlaşma gerçekleşmesi halinde NBA tarihinin en büyük sözleşmesi olacak.
Giannakopoulos, Nuggets'ın teklifini neredeyse anında reddettiğini ancak Jokic serbest oyuncu olduğunda yeniden harekete geçmeyi planladığını söyledi. Panathinaikos'un sahibi ayrıca teklifinin ne kadar ciddi olduğunu doğrulatmak için podcast sunucularını Jokic'in menajeri Misko Raznatovic ile iletişime geçmeye davet etti.
Giannakopoulos, "Nuggets'ın 'Kim? Yunanistan mı? Neresi? Ne? Görüşürüz' demesi birkaç saniye sürdü. Ama gelecek yılı bekleyelim" ifadelerini kullandı.
Giannakopoulos, geçtiğimiz yaz tecrübeli pivot Jonas Valanciunas'ı da Denver'dan ayrılarak Panathinaikos'a gelmeye ikna etmeye çalışmıştı. O dönemde kafa karışıklığına yol açan girişimin ardından Valanciunas sezonu Nuggets formasıyla tamamlamıştı.
Valanciunas, bu yaz Denver'dan ayrılarak Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a transfer oldu.
Nuggets ise bu yaz tecrübeli pivot Marvin Bagley III'ü kadrosuna kattı. Denver ayrıca Oklahoma City Thunder'ın Spencer Jones'a yaptığı iki yıl için 12 milyon dolarlık teklif kağıdını karşılayarak yedek forvetini takımda tuttu.
Pahalı kadrosunun büyük bölümünü koruyan Nuggets, sınırlı serbest oyuncu statüsündeki Peyton Watson ile de yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.