11 Ağustos
Sturm Graz-Fenerbahçe
0-1
11 Ağustos
Bodo/Glimt-Union St.Gilloise
3-2UZS
11 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Dinamo Zagreb
1-2
11 Ağustos
NEC Nijmegen-Olympiakos
2-1UZS
11 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Hapoel Beer Sheva
0-2
11 Ağustos
NK Celje-Ararat Armenia
2-0
11 Ağustos
Lyon-Sparta Prag
3-0
11 Ağustos
CSKA 1948-Panathinaikos
1-2UZS

Sebat Spor Trabzonspor'dan Thierry Karadeniz renklerine bağladı

Sebat Spor, Trabzonspor ve Türkiye U18 Milli Takımı futbolcusu Thierry Darnel Karadeniz'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 10:30
Fotoğraf: X.com
Sebat Spor Trabzonspor'dan Thierry Karadeniz renklerine bağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Sebat Spor, transfer çalışmaları kapsamında Trabzonspor ve Türkiye U18 Milli Takımı futbolcusu Thierry Darnel Karadeniz'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-beyazlı ekip, 18 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Thierry Karadeniz için Abdi Serdar Üstünsalih Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirildi. Törende Sebat Spor Başkan Yardımcısı Erbil Atmaca da yer aldı.

İmza töreninde konuşan Atmaca, "Thierry, genç yaşına rağmen milli takım seviyesinde kendisini gösteren ve önemli bir potansiyel taşıyan bir oyuncu. Böyle bir futbolcunun gelişimine katkı sağlayacak bir ortam oluşturmak bizim için de ayrı bir değer taşıyor. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"FIRSATI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM"

Thierry Karadeniz ise transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Yeni bir takımın ve yeni bir hedefin parçası olmak benim için heyecan verici. Burada kendimi gösterebileceğim ve futbolumu geliştirebileceğim bir ortam olduğunu hissettim. Bana verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Sezon sonunda güzel bir hikâyenin parçası olmak için mücadele edeceğim." dedi.

Sebat Spor, açıklamasında yeni transferi Thierry Karadeniz'e kırmızı-beyazlı forma altında başarılı bir sezon diledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.