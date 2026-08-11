Sebat Spor, transfer çalışmaları kapsamında Trabzonspor ve Türkiye U18 Milli Takımı futbolcusu Thierry Darnel Karadeniz'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-beyazlı ekip, 18 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
Thierry Karadeniz için Abdi Serdar Üstünsalih Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirildi. Törende Sebat Spor Başkan Yardımcısı Erbil Atmaca da yer aldı.
İmza töreninde konuşan Atmaca, "Thierry, genç yaşına rağmen milli takım seviyesinde kendisini gösteren ve önemli bir potansiyel taşıyan bir oyuncu. Böyle bir futbolcunun gelişimine katkı sağlayacak bir ortam oluşturmak bizim için de ayrı bir değer taşıyor. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
"FIRSATI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM"
Thierry Karadeniz ise transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Yeni bir takımın ve yeni bir hedefin parçası olmak benim için heyecan verici. Burada kendimi gösterebileceğim ve futbolumu geliştirebileceğim bir ortam olduğunu hissettim. Bana verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Sezon sonunda güzel bir hikâyenin parçası olmak için mücadele edeceğim." dedi.
Sebat Spor, açıklamasında yeni transferi Thierry Karadeniz'e kırmızı-beyazlı forma altında başarılı bir sezon diledi.
Thierry Karadeniz için Abdi Serdar Üstünsalih Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirildi. Törende Sebat Spor Başkan Yardımcısı Erbil Atmaca da yer aldı.
İmza töreninde konuşan Atmaca, "Thierry, genç yaşına rağmen milli takım seviyesinde kendisini gösteren ve önemli bir potansiyel taşıyan bir oyuncu. Böyle bir futbolcunun gelişimine katkı sağlayacak bir ortam oluşturmak bizim için de ayrı bir değer taşıyor. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
"FIRSATI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM"
Thierry Karadeniz ise transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Yeni bir takımın ve yeni bir hedefin parçası olmak benim için heyecan verici. Burada kendimi gösterebileceğim ve futbolumu geliştirebileceğim bir ortam olduğunu hissettim. Bana verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Sezon sonunda güzel bir hikâyenin parçası olmak için mücadele edeceğim." dedi.
Sebat Spor, açıklamasında yeni transferi Thierry Karadeniz'e kırmızı-beyazlı forma altında başarılı bir sezon diledi.