Galatasaray'da bitmeyen Fernandes sevdası

Galatasaray, yeni sezon öncesinde 10 numara transferi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda öncelikli hedef olarak Manchester United forması giyen Bruno Fernandes öne çıktı. Başkan Dursun Özbek'in de 31 yaşındaki Portekizli futbolcunun transferini istediği ve tüm şartlarını zorlayacak.
FERNANDES İÇİN YENİDEN HAREKETE GEÇİLDİ
Galatasaray yöneticilerinin Bruno Fernandes için son iki yılda da girişimlerde bulunduğu ancak bu temaslardan sonuç alamadığı aktarıldı.
Manchester United ile henüz sözleşme yenilemeyen Fernandes için sarı-kırmızılıların bir kez daha harekete geçtiği ifade edildi.
Galatasaray'ın, Portekizli futbolcuyu bu kez ikna edebilmek için bonuslarla birlikte yıllık 20 milyon euroya yaklaşan bir teklif hazırlamayı planlıyor.
DE BRUYNE DE GÜNDEMDE
Galatasaray'ın 10 numara bölgesi için değerlendirdiği bir diğer dünya yıldızının ise Kevin De Bruyne olduğu aktarıldı.
35 yaşındaki futbolcunun da sarı-kırmızılı kulüpten cazip bir teklif beklediği ifade edildi.
FERNANDES İÇİN YENİDEN HAREKETE GEÇİLDİ
Galatasaray yöneticilerinin Bruno Fernandes için son iki yılda da girişimlerde bulunduğu ancak bu temaslardan sonuç alamadığı aktarıldı.
Manchester United ile henüz sözleşme yenilemeyen Fernandes için sarı-kırmızılıların bir kez daha harekete geçtiği ifade edildi.
Galatasaray'ın, Portekizli futbolcuyu bu kez ikna edebilmek için bonuslarla birlikte yıllık 20 milyon euroya yaklaşan bir teklif hazırlamayı planlıyor.
DE BRUYNE DE GÜNDEMDE
Galatasaray'ın 10 numara bölgesi için değerlendirdiği bir diğer dünya yıldızının ise Kevin De Bruyne olduğu aktarıldı.
35 yaşındaki futbolcunun da sarı-kırmızılı kulüpten cazip bir teklif beklediği ifade edildi.