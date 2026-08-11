Villarreal, Veiga transferinde Galatasaray'dan servet istedi!

Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken savunma hattı için alternatiflerini artırmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı yönetimin, Villarreal forması giyen Renato Veiga'yı gündemine aldığı ve Portekizli futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
SOL STOPER İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR
Galatasaray'ın 23 yaşındaki oyuncuyu sol stoper bölgesi için değerlendirdiği aktarıldı. Veiga'nın ayrıca +4 yabancı kuralına uyduğu ifade edildi.
VILLARREAL 30 MİLYON EURO İSTİYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre Villarreal, Renato Veiga'nın bonservisi için 30 milyon euro talep ediyor.
Galatasaray yönetiminin ise transferi doğrudan bonservis yöntemiyle değil, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle sonuçlandırmayı planladığı belirtildi.
GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI
Renato Veiga, geçen sezon forma giydiği 42 karşılaşmanın 36'sına ilk 11'de başladı.
Portekizli futbolcu kariyerinde daha önce Augsburg, Basel, Chelsea ve Juventus formalarını da giydi.
SOL STOPER İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR
Galatasaray'ın 23 yaşındaki oyuncuyu sol stoper bölgesi için değerlendirdiği aktarıldı. Veiga'nın ayrıca +4 yabancı kuralına uyduğu ifade edildi.
VILLARREAL 30 MİLYON EURO İSTİYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre Villarreal, Renato Veiga'nın bonservisi için 30 milyon euro talep ediyor.
Galatasaray yönetiminin ise transferi doğrudan bonservis yöntemiyle değil, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle sonuçlandırmayı planladığı belirtildi.
GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI
Renato Veiga, geçen sezon forma giydiği 42 karşılaşmanın 36'sına ilk 11'de başladı.
Portekizli futbolcu kariyerinde daha önce Augsburg, Basel, Chelsea ve Juventus formalarını da giydi.