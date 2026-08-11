Fenerbahçe'de Ederson için sürpriz takas iddiası!

Fenerbahçe, forvetten sonra sol kanat transferine yönelecek. Avrupa devi de kaleci arayışında. Menajerler, iki kulübü takas anlaşmasıyla buluşturmak için kolları sıvadı.
İddiaya göre Ederson ile yıldız sol kanat oyuncusu takas yapılacak.
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KANARYA SOL KANAT ARIYOR
Fenerbahçe, yeni forvetini açıkladıktan sonra sol kanat transferine yoğunlaşacak. Leao, Rashford gibi yıldızları listesinde bulunduran Sarı-Lacivertliler, farklı oyuncuları da gündemine almaya başladı.
EDERSON İLE NICO GONZALEZ TAKASI!
Aracı menajerler ise Kanarya'nın kapısını sürpriz bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Juventus'da mutlu olmayan ve ayrılma kararı alan Nico Gonzalez ile Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Ederson'un takası üzerinden bir anlaşma taslağı hazırlandığı belirtildi. İtalyan devi şu anda kaleci arayışında ve Brezilyalı file bekçisi de adaylar arasında yer alıyor.
ATLETICO'DA KİRALIK OYNADI
Nico Gonzalez, Juve'ye büyük umutlarla transfer olduktan sonra bekleneni veremedi. Tangocu, kendi taraftarının protestoları sonrası ayrılık kararı alıp geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçirdi.
JUVE DEFTERİNİ KAPATTI
İspanyol ekibi, 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini almadı. Gonzalez Juve'ye geri dönse de bir daha sahaya çıkmak istemiyor. Her iki kanatta ve forvette görev yapabilen yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
İddiaya göre Ederson ile yıldız sol kanat oyuncusu takas yapılacak.
AİLESİ İSTANBUL'DAN AYRILDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sturm Graz maçı kadrosuna alınmayan Ederson'un ailesi İstanbul'dan ayrıldı.
KANARYA SOL KANAT ARIYOR
Fenerbahçe, yeni forvetini açıkladıktan sonra sol kanat transferine yoğunlaşacak. Leao, Rashford gibi yıldızları listesinde bulunduran Sarı-Lacivertliler, farklı oyuncuları da gündemine almaya başladı.
EDERSON İLE NICO GONZALEZ TAKASI!
Aracı menajerler ise Kanarya'nın kapısını sürpriz bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Juventus'da mutlu olmayan ve ayrılma kararı alan Nico Gonzalez ile Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Ederson'un takası üzerinden bir anlaşma taslağı hazırlandığı belirtildi. İtalyan devi şu anda kaleci arayışında ve Brezilyalı file bekçisi de adaylar arasında yer alıyor.
ATLETICO'DA KİRALIK OYNADI
Nico Gonzalez, Juve'ye büyük umutlarla transfer olduktan sonra bekleneni veremedi. Tangocu, kendi taraftarının protestoları sonrası ayrılık kararı alıp geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçirdi.
JUVE DEFTERİNİ KAPATTI
İspanyol ekibi, 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini almadı. Gonzalez Juve'ye geri dönse de bir daha sahaya çıkmak istemiyor. Her iki kanatta ve forvette görev yapabilen yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyiyor.