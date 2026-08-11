11 Ağustos
Sturm Graz-Fenerbahçe
0-1
11 Ağustos
Bodo/Glimt-Union St.Gilloise
3-2UZS
11 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Dinamo Zagreb
1-2
11 Ağustos
NEC Nijmegen-Olympiakos
2-1UZS
11 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Hapoel Beer Sheva
0-2
11 Ağustos
NK Celje-Ararat Armenia
2-0
11 Ağustos
Lyon-Sparta Prag
3-0
11 Ağustos
CSKA 1948-Panathinaikos
1-2UZS

Galatasaray'da milli stoper Ahmetcan Kaplan gündemde

Galatasaray, savunma rotasyonunu yerli bir isimle güçlendirmek için Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'a yöneldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 09:04
Haber: Fanatik
Galatasaray'da milli stoper Ahmetcan Kaplan gündemde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray, yeni sezon öncesindeki transfer çalışmalarını sürdürürken savunma hattını yerli bir futbolcuyla güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Ajax forması giyen 23 yaşındaki sol stoper Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna katmak için Hollanda ekibiyle görüşmelerini sıklaştırdı.

AHMETCAN KAPLAN ÖNE ÇIKTI

Savunma rotasyonundaki Türk oyuncu alternatiflerini artırmak isteyen Galatasaray yönetimi, transfer listesine Ahmetcan Kaplan ile Yusuf Akçiçek'i dahil etmişti.

Yapılan değerlendirmelerin ardından sarı-kırmızılıların Ahmetcan Kaplan üzerinde karar kıldığı ve transfer için somut adımlarını hızlandırdığı öğrenildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Ajax ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Ahmetcan Kaplan'ın, Galatasaray'dan gelen teklife olumlu yanıt verdiği ve sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak NEC Nijmegen'de forma giyen milli stoper için Ajax'ın 6-7 milyon euro civarında bonservis bedeli talep ediyor.

Galatasaray'ın ise sözleşmesinin son yılına giren 23 yaşındaki futbolcu için talep edilen rakamı aşağı çekmek amacıyla pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.