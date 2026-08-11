Galatasaray'da milli stoper Ahmetcan Kaplan gündemde

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki transfer çalışmalarını sürdürürken savunma hattını yerli bir futbolcuyla güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Ajax forması giyen 23 yaşındaki sol stoper Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna katmak için Hollanda ekibiyle görüşmelerini sıklaştırdı.
AHMETCAN KAPLAN ÖNE ÇIKTI
Savunma rotasyonundaki Türk oyuncu alternatiflerini artırmak isteyen Galatasaray yönetimi, transfer listesine Ahmetcan Kaplan ile Yusuf Akçiçek'i dahil etmişti.
Yapılan değerlendirmelerin ardından sarı-kırmızılıların Ahmetcan Kaplan üzerinde karar kıldığı ve transfer için somut adımlarını hızlandırdığı öğrenildi.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Ajax ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Ahmetcan Kaplan'ın, Galatasaray'dan gelen teklife olumlu yanıt verdiği ve sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak NEC Nijmegen'de forma giyen milli stoper için Ajax'ın 6-7 milyon euro civarında bonservis bedeli talep ediyor.
Galatasaray'ın ise sözleşmesinin son yılına giren 23 yaşındaki futbolcu için talep edilen rakamı aşağı çekmek amacıyla pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.
AHMETCAN KAPLAN ÖNE ÇIKTI
Savunma rotasyonundaki Türk oyuncu alternatiflerini artırmak isteyen Galatasaray yönetimi, transfer listesine Ahmetcan Kaplan ile Yusuf Akçiçek'i dahil etmişti.
Yapılan değerlendirmelerin ardından sarı-kırmızılıların Ahmetcan Kaplan üzerinde karar kıldığı ve transfer için somut adımlarını hızlandırdığı öğrenildi.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Ajax ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Ahmetcan Kaplan'ın, Galatasaray'dan gelen teklife olumlu yanıt verdiği ve sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak NEC Nijmegen'de forma giyen milli stoper için Ajax'ın 6-7 milyon euro civarında bonservis bedeli talep ediyor.
Galatasaray'ın ise sözleşmesinin son yılına giren 23 yaşındaki futbolcu için talep edilen rakamı aşağı çekmek amacıyla pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.