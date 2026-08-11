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Galatasaray'da Nelsson için ayrılık planı: Fesih gündemde

Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 09:31
Galatasaray'da Nelsson için ayrılık planı: Fesih gündemde
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Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadro planlamasını sürdürürken takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı ekipte geleceği merak edilen Victor Nelsson için ayrılık ihtimali gündeme geldi. Galatasaray'ın, yabancı oyuncu planlaması kapsamında Danimarkalı stoperle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

BEKLENEN TEKLİFLER GELMEDİ

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray yönetiminin, kiralıktan dönen Victor Nelsson'dan az da olsa bonservis geliri elde etmeyi planladığı aktarıldı.

Ancak geçen süreçte 27 yaşındaki savunmacı için ciddi bir teklif gelmediği belirtildi. Oyuncunun menajerinin de Galatasaray'a herhangi bir kulüp önerisi sunmadığı ifade edildi.

SÖZLEŞME FESHİ GÜNDEMDE

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Nelsson için sözleşme feshi seçeneğinin gündeme geldi.

Danimarkalı stoperin ayrılığının 1 hafta ile 10 gün içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği, Nelsson'un ise bonservisini aldıktan sonra yeni bir kulüp bulabileceğini düşündüğü aktarıldı.

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