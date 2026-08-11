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Çorum FK, Alexandros Kyziridis'i renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Alexandros Kyziridis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 01:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK, Alexandros Kyziridis'i renklerine bağladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Yunan milli futbolcu Alexandros Kyziridis'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Scottish Premier League ekiplerinden Heart of Midlothian FC forması giyen sol kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

26 yaşındaki oyuncunun profesyonel kariyerine Iraklis takımında başladığı aktarılan açıklamada, "Kariyerinde Iraklis, Volos, ViOn Zlate Moravce, Debrecen, Mura, Zemplin Michalovce ve Heart of Midlothian FC formaları giyen Kyziridis, Yunanistan A Milli Takımı'nda da görev almıştır. Hızı, dripling yeteneği ve hücumdaki etkinliğiyle dikkati çeken Kyziridis, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Alexandros Kyziridis. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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