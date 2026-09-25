Beşiktaş'ta Poku için 20 milyon euroluk şart!

Beşiktaş yönetimi, yaz transfer döneminde Ernest Poku'yu Bayer Leverkusen'den şarta bağlı satın alma opsiyonuyla renklerine katmıştı.
Hollandalı genç oyuncunun 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonu belirli bir şartın gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelecek. 22 yaşındaki sağ kanat Süper Lig maçlarının yarısından bir fazlasına ilk 11'de başladığı takdirde 20 milyon euro'luk opsiyon devreye girecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hollandalı genç oyuncunun 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonu belirli bir şartın gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelecek.
22 yaşındaki sağ kanat Süper Lig maçlarının yarısından bir fazlasına ilk 11'de başladığı takdirde 20 milyon euro'luk opsiyon devreye girecek.
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Ernest Poku'nun diğer yabancı oyuncuların aksine Beşiktaş'a henüz adapte olamadığı gözlendi. Vincenzo İtaliano'nun Amedspor deplasmanında ilk 11'de sürdüğü Hollandalı sağ kanat, çok top kaybı yapmış, ilk yarı sonunda oyundan çıkmıştı.
Beşiktaş teknik heyeti, Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında 4'üncü golü kaydeden Poku'nun milli aradan sonra daha etkili bir performans göstermesini umuyor.
Hollandalı genç oyuncunun 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonu belirli bir şartın gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelecek. 22 yaşındaki sağ kanat Süper Lig maçlarının yarısından bir fazlasına ilk 11'de başladığı takdirde 20 milyon euro'luk opsiyon devreye girecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hollandalı genç oyuncunun 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonu belirli bir şartın gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelecek.
22 yaşındaki sağ kanat Süper Lig maçlarının yarısından bir fazlasına ilk 11'de başladığı takdirde 20 milyon euro'luk opsiyon devreye girecek.
HENÜZ UYUM SAĞLAYAMADI
Ernest Poku'nun diğer yabancı oyuncuların aksine Beşiktaş'a henüz adapte olamadığı gözlendi. Vincenzo İtaliano'nun Amedspor deplasmanında ilk 11'de sürdüğü Hollandalı sağ kanat, çok top kaybı yapmış, ilk yarı sonunda oyundan çıkmıştı.
Beşiktaş teknik heyeti, Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında 4'üncü golü kaydeden Poku'nun milli aradan sonra daha etkili bir performans göstermesini umuyor.