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Beşiktaş'ta Poku için 20 milyon euroluk şart!

Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'den kiraladığı Ernest Poku'nun 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunun hangi şartla zorunlu hale geleceği belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 10:22 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2026 10:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Poku için 20 milyon euroluk şart!
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Beşiktaş yönetimi, yaz transfer döneminde Ernest Poku'yu Bayer Leverkusen'den şarta bağlı satın alma opsiyonuyla renklerine katmıştı.

Hollandalı genç oyuncunun 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonu belirli bir şartın gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelecek. 22 yaşındaki sağ kanat Süper Lig maçlarının yarısından bir fazlasına ilk 11'de başladığı takdirde 20 milyon euro'luk opsiyon devreye girecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollandalı genç oyuncunun 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonu belirli bir şartın gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelecek.

22 yaşındaki sağ kanat Süper Lig maçlarının yarısından bir fazlasına ilk 11'de başladığı takdirde 20 milyon euro'luk opsiyon devreye girecek.

HENÜZ UYUM SAĞLAYAMADI

Ernest Poku'nun diğer yabancı oyuncuların aksine Beşiktaş'a henüz adapte olamadığı gözlendi. Vincenzo İtaliano'nun Amedspor deplasmanında ilk 11'de sürdüğü Hollandalı sağ kanat, çok top kaybı yapmış, ilk yarı sonunda oyundan çıkmıştı.

Beşiktaş teknik heyeti, Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında 4'üncü golü kaydeden Poku'nun milli aradan sonra daha etkili bir performans göstermesini umuyor.

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