Juventus'ta Vlahovic pişmanlığı büyüyor!

Beşiktaş'ın sezon başında Juventus'tan kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla İtalya'da gündem oldu.
Sırp golcü, Süper Lig'de Çorum FK karşısında yaptığı hat-trick'in yanı sıra Fenerbahçe ve Amedspor maçlarında da fileleri havalandırarak toplam 5 gole ulaştı.
VLAHOVIC, JUVENTUS'UN HÜCUM HATTINI GERİDE BIRAKTI
TuttoJuve'de yer alan haberde, Vlahovic'in Beşiktaş'taki performansına dikkat çekildi. Juventus'un hücum hattında yer alan Kolo Muani, Woltemade, Conceiçao ve Alajbegovic'in toplam gol sayısı 4'te kalırken, Vlahovic tek başına 5 gole ulaştı.
Haberde, Vlahovic'in Juventus'tan Beşiktaş'a transferinin ardından kendisine yöneltilen eleştirilere kısa sürede cevap verdiği belirtildi.
ITALIANO İLE YENİDEN BULUŞTU
Vlahovic'in Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ile yeniden bir araya gelmesine de dikkat çekildi. İkili daha önce Fiorentina'da birlikte çalışmıştı.
26 yaşındaki golcünün kariyerini yeniden ayağa kaldırmak istediğini ve Beşiktaş'taki ilk rakamlarının bu hedef doğrultusunda ilerlediğini vurgulandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Sırp golcü, Süper Lig'de Çorum FK karşısında yaptığı hat-trick'in yanı sıra Fenerbahçe ve Amedspor maçlarında da fileleri havalandırarak toplam 5 gole ulaştı.
VLAHOVIC, JUVENTUS'UN HÜCUM HATTINI GERİDE BIRAKTI
TuttoJuve'de yer alan haberde, Vlahovic'in Beşiktaş'taki performansına dikkat çekildi. Juventus'un hücum hattında yer alan Kolo Muani, Woltemade, Conceiçao ve Alajbegovic'in toplam gol sayısı 4'te kalırken, Vlahovic tek başına 5 gole ulaştı.
Haberde, Vlahovic'in Juventus'tan Beşiktaş'a transferinin ardından kendisine yöneltilen eleştirilere kısa sürede cevap verdiği belirtildi.
ITALIANO İLE YENİDEN BULUŞTU
Vlahovic'in Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ile yeniden bir araya gelmesine de dikkat çekildi. İkili daha önce Fiorentina'da birlikte çalışmıştı.
26 yaşındaki golcünün kariyerini yeniden ayağa kaldırmak istediğini ve Beşiktaş'taki ilk rakamlarının bu hedef doğrultusunda ilerlediğini vurgulandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE