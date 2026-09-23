Manchester United'da Antonio Conte sesleri

Manchester United'da teknik direktörlük koltuğu yeniden gündemin merkezine oturdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Michael Carrick yönetiminde sezona istediği başlangıcı yapamayan Kırmızı Şeytanlar'da alınan sonuçların ardından yönetimin yeni bir teknik adam arayışına yöneldiği iddia edildi.
Haberde yer alan bilgilere göre Manchester United'ın belirlediği adaylar arasında Antonio Conte ilk sıraya yerleşti.
CONTE İÇİN DEV TEKLİF
Manchester United yönetiminin, Conte'yi Old Trafford'a getirebilmek için ekonomik anlamda sınırları zorlamaya hazır olduğu ifade edildi.
İngiliz ekibinin İtalyan çalıştırıcıya, onu dünyanın en yüksek maaş alan teknik direktörlerinden biri haline getirecek seviyede bir sözleşme sunmayı planladığı öne sürüldü.
United cephesinin özellikle Conte'nin takım disiplinini kısa sürede değiştirebilmesi, sonuç odaklı yapısı ve Premier League tecrübesini önemli artılar olarak gördüğü belirtiliyor.
CARRICK ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR
Carrick'in takımın başında sezona istediği şekilde başlayamaması, kulüp yönetiminin teknik direktörlük konusunda harekete geçmesine neden oldu.
Manchester United'ın önümüzdeki dönemde alınacak sonuçları yakından takip edeceği ancak Conte konusunda şimdiden ciddi bir hazırlık yaptığı iddia edildi.
Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma bulunmazken, İtalyan teknik adamın United'ın olası teknik direktör değişikliğinde ilk seçenek olduğu öne sürülüyor.
CONTE: DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ
Antonio Conte teknik direktörlük kariyerine Arezzo'da başladı; ardından Bari, Atalanta ve Siena'da görev yaptı. Bari'yi 2008-09 sezonunda Serie B şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Juventus'un başına geçen Conte, Torino ekibiyle üç sezon üst üste Serie A şampiyonluğu yaşadı ve iki İtalya Süper Kupası kazandı. İtalya Milli Takımı'nı da çalıştıran deneyimli teknik adam, 2016'da Chelsea'ye geçerek ilk sezonunda Premier League şampiyonluğuna ulaştı; ikinci sezonunda ise FA Cup'ı kazandı. Daha sonra Inter, Tottenham ve Napoli'de görev yaptı.
Conte, Inter'i 2020-21 sezonunda Serie A şampiyonluğuna taşıyarak Juventus'un dokuz yıllık lig hakimiyetine son verdi. Napoli'de ise 2024-25 sezonunda Serie A şampiyonluğunu kazandı ve teknik direktörlük kariyerindeki lig şampiyonluğu sayısını beşe çıkardı; bunların üçü Juventus, biri Inter ve biri Napoli ile geldi. Chelsea'deki Premier League ve FA Cup zaferleri, Juventus'la kazandığı iki İtalya Süper Kupası ve Bari'deki Serie B şampiyonluğu da eklendiğinde Conte, İtalya ve İngiltere'de kupa kazanmış en deneyimli teknik adamlardan biri olarak öne çıkıyor.
Haberde yer alan bilgilere göre Manchester United'ın belirlediği adaylar arasında Antonio Conte ilk sıraya yerleşti.
CONTE İÇİN DEV TEKLİF
Manchester United yönetiminin, Conte'yi Old Trafford'a getirebilmek için ekonomik anlamda sınırları zorlamaya hazır olduğu ifade edildi.
İngiliz ekibinin İtalyan çalıştırıcıya, onu dünyanın en yüksek maaş alan teknik direktörlerinden biri haline getirecek seviyede bir sözleşme sunmayı planladığı öne sürüldü.
United cephesinin özellikle Conte'nin takım disiplinini kısa sürede değiştirebilmesi, sonuç odaklı yapısı ve Premier League tecrübesini önemli artılar olarak gördüğü belirtiliyor.
CARRICK ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR
Carrick'in takımın başında sezona istediği şekilde başlayamaması, kulüp yönetiminin teknik direktörlük konusunda harekete geçmesine neden oldu.
Manchester United'ın önümüzdeki dönemde alınacak sonuçları yakından takip edeceği ancak Conte konusunda şimdiden ciddi bir hazırlık yaptığı iddia edildi.
Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma bulunmazken, İtalyan teknik adamın United'ın olası teknik direktör değişikliğinde ilk seçenek olduğu öne sürülüyor.
CONTE: DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ
Antonio Conte teknik direktörlük kariyerine Arezzo'da başladı; ardından Bari, Atalanta ve Siena'da görev yaptı. Bari'yi 2008-09 sezonunda Serie B şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Juventus'un başına geçen Conte, Torino ekibiyle üç sezon üst üste Serie A şampiyonluğu yaşadı ve iki İtalya Süper Kupası kazandı. İtalya Milli Takımı'nı da çalıştıran deneyimli teknik adam, 2016'da Chelsea'ye geçerek ilk sezonunda Premier League şampiyonluğuna ulaştı; ikinci sezonunda ise FA Cup'ı kazandı. Daha sonra Inter, Tottenham ve Napoli'de görev yaptı.
Conte, Inter'i 2020-21 sezonunda Serie A şampiyonluğuna taşıyarak Juventus'un dokuz yıllık lig hakimiyetine son verdi. Napoli'de ise 2024-25 sezonunda Serie A şampiyonluğunu kazandı ve teknik direktörlük kariyerindeki lig şampiyonluğu sayısını beşe çıkardı; bunların üçü Juventus, biri Inter ve biri Napoli ile geldi. Chelsea'deki Premier League ve FA Cup zaferleri, Juventus'la kazandığı iki İtalya Süper Kupası ve Bari'deki Serie B şampiyonluğu da eklendiğinde Conte, İtalya ve İngiltere'de kupa kazanmış en deneyimli teknik adamlardan biri olarak öne çıkıyor.