Hawks, Hield ve Nembhard karşılığında Finney-Smith'i aldı

Atlanta Hawks, Buddy Hield ve Ryan Nembhard'ı Charlotte Hornets'a göndererek deneyimli forvet Dorian Finney-Smith'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Eylül 2026 14:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Hawks, Hield ve Nembhard karşılığında Finney-Smith'i aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Atlanta Hawks, Buddy Hield ve Ryan Nembhard'ı Charlotte Hornets'a göndererek deneyimli forvet Dorian Finney-Smith'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hield, Kristaps Porzingis'in de yer aldığı takasla Golden State Warriors'tan Atlanta'ya geldikten sonra 2025-26 sezonunda Hawks formasıyla yedi maça çıkmıştı. 33 yaşındaki şutör, Warriors ve Hawks'ta oynadığı toplam 51 maçta yüzde 44 saha içi isabetiyle 7,6 sayı ortalaması tutturdu.

Çaylak sezonunda Dallas Mavericks formasıyla 60 karşılaşmaya çıkan Nembhard, daha sonra Atlanta'ya takas edilmişti. 23 yaşındaki oyun kurucu, maç başına 19,5 dakikada 6,6 sayı ve 5,3 asist üretti.

Finney-Smith ise geçen sezon Houston Rockets formasıyla 37 maça çıktıktan sonra temmuz ayında Charlotte'a takas edilmişti. Onuncu NBA sezonunu geride bırakan forvet, Rockets'ta kariyerinin en düşük süresi olan 16,8 dakika ortalamayla oynadı; 3,3 sayı ve 2,5 ribaund kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.