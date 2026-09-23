Atlanta Hawks, Buddy Hield ve Ryan Nembhard'ı Charlotte Hornets'a göndererek deneyimli forvet Dorian Finney-Smith'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hield, Kristaps Porzingis'in de yer aldığı takasla Golden State Warriors'tan Atlanta'ya geldikten sonra 2025-26 sezonunda Hawks formasıyla yedi maça çıkmıştı. 33 yaşındaki şutör, Warriors ve Hawks'ta oynadığı toplam 51 maçta yüzde 44 saha içi isabetiyle 7,6 sayı ortalaması tutturdu.
Çaylak sezonunda Dallas Mavericks formasıyla 60 karşılaşmaya çıkan Nembhard, daha sonra Atlanta'ya takas edilmişti. 23 yaşındaki oyun kurucu, maç başına 19,5 dakikada 6,6 sayı ve 5,3 asist üretti.
Finney-Smith ise geçen sezon Houston Rockets formasıyla 37 maça çıktıktan sonra temmuz ayında Charlotte'a takas edilmişti. Onuncu NBA sezonunu geride bırakan forvet, Rockets'ta kariyerinin en düşük süresi olan 16,8 dakika ortalamayla oynadı; 3,3 sayı ve 2,5 ribaund kaydetti.
Çaylak sezonunda Dallas Mavericks formasıyla 60 karşılaşmaya çıkan Nembhard, daha sonra Atlanta'ya takas edilmişti. 23 yaşındaki oyun kurucu, maç başına 19,5 dakikada 6,6 sayı ve 5,3 asist üretti.
Finney-Smith ise geçen sezon Houston Rockets formasıyla 37 maça çıktıktan sonra temmuz ayında Charlotte'a takas edilmişti. Onuncu NBA sezonunu geride bırakan forvet, Rockets'ta kariyerinin en düşük süresi olan 16,8 dakika ortalamayla oynadı; 3,3 sayı ve 2,5 ribaund kaydetti.