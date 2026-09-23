Boston Celtics'in eski oyuncularından Brian Scalabrine, koç Joe Mazzulla'nın yaz aylarında Michael Jordan ve Phil Jackson'la vakit geçirdiğini anlattı. Scalabrine'e göre Jordan, kazanmaya devam etmesini sağlayan yaklaşımını Mazzulla'yla paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SiriusXM NBA Radio'daki The Starting Lineup programında konuşan Scalabrine, Mazzulla'nın Jordan ve Jackson'la buluşmasını kulüp içindeki bir toplantıda anlattığını söyledi.
Scalabrine, "Mazzulla, yazın Michael Jordan ve Phil Jackson'la vakit geçirdiğini ortakların toplantısında anlatmış. Jordan ona, 'Kazanmaya devam etmemin nedeni, hiç kazanmamış gibi davranmamdı,' demiş," ifadelerini kullandı.
Scalabrine, Jordan'ın mesajını şöyle aktardı: "Hiçbir şey başarmamış gibi davranırsan daha fazlasını kazanmak için aç kalırsın. Jordan'ın yaklaşımı buydu ve Joe'ya verdiği mesaj da buydu."
Mazzulla, geçen sezon Jayson Tatum'ın aşil sakatlığı nedeniyle beklentilerin düştüğü Celtics'i 56 galibiyete taşımış ve Yılın Koçu ödülünü kazanmıştı. Ancak Boston'ın kadrosu yaz döneminde önemli ölçüde değişti.
Geçen sezon etkileyici bir performans sergileyen Jaylen Brown, Philadelphia 76ers'a takas edildi. Celtics, bu anlaşmada Brown karşılığında Paul George'u kadrosuna kattı.
Mazzulla, yeni sezonda sakatlığından dönen Tatum'la ilk tam sezonunu geçirecek. Boston koçu, Brown'ın ayrılığıyla oluşan boşluğu George ve kadrodaki diğer oyuncularla doldurmaya çalışacak.
Scalabrine, "Mazzulla, yazın Michael Jordan ve Phil Jackson'la vakit geçirdiğini ortakların toplantısında anlatmış. Jordan ona, 'Kazanmaya devam etmemin nedeni, hiç kazanmamış gibi davranmamdı,' demiş," ifadelerini kullandı.
Scalabrine, Jordan'ın mesajını şöyle aktardı: "Hiçbir şey başarmamış gibi davranırsan daha fazlasını kazanmak için aç kalırsın. Jordan'ın yaklaşımı buydu ve Joe'ya verdiği mesaj da buydu."
Mazzulla, geçen sezon Jayson Tatum'ın aşil sakatlığı nedeniyle beklentilerin düştüğü Celtics'i 56 galibiyete taşımış ve Yılın Koçu ödülünü kazanmıştı. Ancak Boston'ın kadrosu yaz döneminde önemli ölçüde değişti.
Geçen sezon etkileyici bir performans sergileyen Jaylen Brown, Philadelphia 76ers'a takas edildi. Celtics, bu anlaşmada Brown karşılığında Paul George'u kadrosuna kattı.
Mazzulla, yeni sezonda sakatlığından dönen Tatum'la ilk tam sezonunu geçirecek. Boston koçu, Brown'ın ayrılığıyla oluşan boşluğu George ve kadrodaki diğer oyuncularla doldurmaya çalışacak.