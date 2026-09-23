Fenerbahçe rakiplerini geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'de milli araya 6. sırada girmesine rağmen istatistiklerde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un önüne geçti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 10:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe rakiplerini geçti
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de milli araya 6. sırada girmesine rağmen saha içi verilerinde dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile yapılan karşılaştırmada öne çıkan 15 istatistiğin 10'unda zirvede yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 15 VERİNİN 10'UNDA LİDER

İlk 6 haftalık performanslar karşılaştırıldığında Fenerbahçe'nin dört kulüp arasında en iyi reytingi yakaladığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, incelenen 15 verinin 10'unda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un önünde yer aldı. Bazı istatistiklerde ise rakipleriyle arasındaki farkın daha belirgin olduğu ifade edildi.

LİGE İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirirken teknik direktörlük görevini İsmail Kartal'a emanet etti.

Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başarsa da Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamadı.

KARTAL GÖREVİNE DEVAM ETTİ

İsmail Kartal, aldığı sonuçlar ve takımın ortaya koyduğu oyun nedeniyle eleştirilerin ardından Roma maçı sonrasında istifa etti.

Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girmesinin ardından Kartal görevine geri döndü. Fenerbahçe, milli araya ligde 6. sırada girerken ilk 6 haftadaki saha içi istatistikleriyle dört büyükler arasındaki karşılaştırmada öne çıktı.

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