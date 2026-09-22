NBA Draftı'nın eski 1 numaralı seçimi Kwame Brown, Dalton Knecht'ın beklendiği şekilde gelişememesinden LeBron James'i sorumlu tutarken yıldız oyuncunun çevresindeki isimleri olumsuz etkilediğini iddia etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kariyerinde Los Angeles Lakers forması da giyen Brown, 41 yaşındaki James'in yalnızca bireysel bir oyuncu olarak görülmemesi gerektiğini savundu.
Brown, The Basketball Show HQ'da yaptığı açıklamada, "LeBron'ın sıradan bir birey olduğunu düşünüyordum. Daha sonra onun bir grubun parçası olduğunu ve aslında bir sistem olduğunu fark ettim. Bu bir pazarlama sistemi. O, tek başına hareket eden bir birey değil" dedi.
Brown sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böyle bir sistemin karşısına çıktığınızda çevresine zehirli atık yaydığını görüyorsunuz. İyi görünmesi için oluşturulan bu sistem, etrafındaki şeylere zarar veriyor."
Russell Westbrook ve Dalton Knecht'ı buna örnek gösteren Brown, Bronny James'in Lakers kadrosundaki varlığının Knecht'ın gelişim fırsatını olumsuz etkilediğini savundu.
Brown, "Mahvettiği kariyerlere bakarsanız Westbrook'u ve daha başlamadan önce yaşanan diğer birçok şeyi görebilirsiniz. Dalton Knecht var. Oğlu yüzünden Knecht gelişme fırsatı bulamadı" ifadelerini kullandı.
2024 NBA Draftı'nın 17'nci sırasından seçilen Knecht, şu ana kadar Lakers'ın kendisinden beklediği oyuncuya dönüşemedi. Genç oyuncu, şu anda Los Angeles'ın önde gelen takas adaylarından biri olarak görülüyor.
Brown ayrıca LeBron'ın Philadelphia 76ers'taki varlığının takımın diğer oyuncularını nasıl etkileyebileceğini de sorguladı. Bu konuda özellikle NBA'in en iyi çaylak beşine seçilen VJ Edgecombe ile 2023 NBA MVP'si Joel Embiid'in isimlerini verdi.
Brown, "Onun bir takıma gittiğini gördüğümde, 'Bu sistemin aynı şekilde görünmeye devam edebilmesi için bu kez hangi oyuncudan bir şeyler alınacak?' diye düşünüyorum" dedi.
Brown, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artık bunun VJ Edgecombe olduğunu biliyoruz ve Joel Embiid de bundan etkilenecek. Embiid 70 ya da 65 maç oynamazsa ve Sixers şampiyonluğu kazanamazsa suçlanacak kişi Edgecombe veya Embiid olacak."
Lakers'taki dönemini noktalayan James, bu yaz Philadelphia 76ers'la yaklaşık 8 milyon dolar değerinde iki yıllık sözleşme imzalamıştı.
Brown, The Basketball Show HQ'da yaptığı açıklamada, "LeBron'ın sıradan bir birey olduğunu düşünüyordum. Daha sonra onun bir grubun parçası olduğunu ve aslında bir sistem olduğunu fark ettim. Bu bir pazarlama sistemi. O, tek başına hareket eden bir birey değil" dedi.
Brown sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böyle bir sistemin karşısına çıktığınızda çevresine zehirli atık yaydığını görüyorsunuz. İyi görünmesi için oluşturulan bu sistem, etrafındaki şeylere zarar veriyor."
Russell Westbrook ve Dalton Knecht'ı buna örnek gösteren Brown, Bronny James'in Lakers kadrosundaki varlığının Knecht'ın gelişim fırsatını olumsuz etkilediğini savundu.
Brown, "Mahvettiği kariyerlere bakarsanız Westbrook'u ve daha başlamadan önce yaşanan diğer birçok şeyi görebilirsiniz. Dalton Knecht var. Oğlu yüzünden Knecht gelişme fırsatı bulamadı" ifadelerini kullandı.
2024 NBA Draftı'nın 17'nci sırasından seçilen Knecht, şu ana kadar Lakers'ın kendisinden beklediği oyuncuya dönüşemedi. Genç oyuncu, şu anda Los Angeles'ın önde gelen takas adaylarından biri olarak görülüyor.
Brown ayrıca LeBron'ın Philadelphia 76ers'taki varlığının takımın diğer oyuncularını nasıl etkileyebileceğini de sorguladı. Bu konuda özellikle NBA'in en iyi çaylak beşine seçilen VJ Edgecombe ile 2023 NBA MVP'si Joel Embiid'in isimlerini verdi.
Brown, "Onun bir takıma gittiğini gördüğümde, 'Bu sistemin aynı şekilde görünmeye devam edebilmesi için bu kez hangi oyuncudan bir şeyler alınacak?' diye düşünüyorum" dedi.
Brown, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artık bunun VJ Edgecombe olduğunu biliyoruz ve Joel Embiid de bundan etkilenecek. Embiid 70 ya da 65 maç oynamazsa ve Sixers şampiyonluğu kazanamazsa suçlanacak kişi Edgecombe veya Embiid olacak."
Lakers'taki dönemini noktalayan James, bu yaz Philadelphia 76ers'la yaklaşık 8 milyon dolar değerinde iki yıllık sözleşme imzalamıştı.