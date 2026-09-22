Raphinha: 'Ballon d'Or'u Yamal kazanmalı'

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, takım arkadaşı Lamine Yamal'ın Ballon d'Or yarışındaki durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Yamal'ın ödülü kazanması gerektiğini belirten Raphinha, "Hiç şüphem yok. Lamine Yamal Ballon d'Or'u kazanmalı" dedi.





Ballon d'Or değerlendirmesinde birden fazla kriterin dikkate alındığını ifade eden Brezilyalı futbolcu, bireysel istatistiklerin yanı sıra takım başarıları, yetenek ve karizmanın da önemli olduğunu söyledi.





Raphinha, Yamal'ın tüm bu özelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, "Lamine bunların hepsine sahip. İnanılmaz istatistikleri var ve sadece geçen sezon değil. Üç kupa kazandı ve bir de Dünya Kupası var" ifadelerini kullandı.



"TAKIM ARKADAŞI OLMASAYDIM BİLE..."



Barcelona'nın yıldızı ayrıca Yamal'a yönelik görüşünün takım arkadaşlığıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Lamine'in takım arkadaşı olmasaydım bile, sahada yaptıkları göz önüne alındığında Ballon d'Or'u hak ettiğini düşünürdüm" dedi.



