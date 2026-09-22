Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!

Okan Buruk yönetiminde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray, 2026-2027 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı. Sarı-kırmızılılar, 6 haftada topladığı 13 puanla deneyimli teknik adam döneminin ilk sezonundan sonra en kötü 2. başlangıcına imza attı. Buna karşın Okan Buruk, tüm sezonlarda takımını zirveye taşıdı...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 13:12
Haber: Haberturk.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!
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Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un göreve başlamasından itibaren en kötü 2. sezon başlangıcına imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2022 yazında Galatasaray'a imza atan ve sarı-kırmızılılarda üst üste 4 kez şampiyon olan deneyimli teknik adam, ilk sezonunda bu sezon olduğu gibi 6 maçta 13 puan toplamıştı.

Sarı-kırmızılı takım 52 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde ilk sezonunda 13 puan toplarken, 6. haftada 5. sırada yer almış ve 15. haftada liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'den devralmıştı.

Bu sezon da ilk 6 haftada 13 puan toplayan G.Saray, averaj farkıyla Amed Sportif Faaliyetler'in arkasında 2. sırada yer aldı.

İşte Okan Buruk döneminde Galatasaray'ın sezon başlangıçları ve topladığı puanlar...

2022-2023: 13 PUAN

Antalyaspor 0-1 Galatasaray
Galatasaray 0-1 Giresunspor
Ümraniyespor 0-1 Galatasaray
Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Gaziantep FK
Kasımpaşa 2-3 Galatasaray

*36 maç: 28 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet: 88 puanla şampiyon

2023-2023: 16 PUAN

Kayserispor 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-0 Trabzonspor
Gaziantep FK 0-3 Galatasaray
Galatasaray 4-2 Samsunspor
Başakşehir 1-2 Galatasaray
İstanbulspor 0-1 Galatasaray

*38 maç: 33 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet: 102 puanla şampiyon

2024-2025: 18 PUAN

Galatasaray 2-1 Hatayspor
Konyaspor 1-2 Galatasaray
Adana Demirspor 1-5 Galatasaray
Galatasaray 5-0 Çaykur Rizespor
Galatasaray 3-1 Gaziantep FK
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

*36 maç: 30 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet: 95 puanla şampiyon

2025-2026: 18 PUAN

Gaziantep FK 0-3 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük
Kayserispor 0-4 Galatasaray
Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor
Eyüpspor 0-2 Galatasaray
Galatasaray 3-1 Konyaspor

*34 maç: 24 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet: 77 puanla şampiyon

2026-2027: 13 PUAN

Galatasaray 2-2 Çorum FK
Erzurumspor FK 0-4 Galatasaray
Galatasaray 3-2 Göztepe
Başakşehir 2-3 Galatasaray
Galatasaray 1-0 Kocaelispor 
Trabzonspor 4-0 Galatasaray 

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