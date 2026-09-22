Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un göreve başlamasından itibaren en kötü 2. sezon başlangıcına imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2022 yazında Galatasaray'a imza atan ve sarı-kırmızılılarda üst üste 4 kez şampiyon olan deneyimli teknik adam, ilk sezonunda bu sezon olduğu gibi 6 maçta 13 puan toplamıştı.
Sarı-kırmızılı takım 52 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde ilk sezonunda 13 puan toplarken, 6. haftada 5. sırada yer almış ve 15. haftada liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'den devralmıştı.
Bu sezon da ilk 6 haftada 13 puan toplayan G.Saray, averaj farkıyla Amed Sportif Faaliyetler'in arkasında 2. sırada yer aldı.
İşte Okan Buruk döneminde Galatasaray'ın sezon başlangıçları ve topladığı puanlar...
2022-2023: 13 PUAN
Antalyaspor 0-1 Galatasaray
Galatasaray 0-1 Giresunspor
Ümraniyespor 0-1 Galatasaray
Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Gaziantep FK
Kasımpaşa 2-3 Galatasaray
*36 maç: 28 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet: 88 puanla şampiyon
2023-2023: 16 PUAN
Kayserispor 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-0 Trabzonspor
Gaziantep FK 0-3 Galatasaray
Galatasaray 4-2 Samsunspor
Başakşehir 1-2 Galatasaray
İstanbulspor 0-1 Galatasaray
*38 maç: 33 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet: 102 puanla şampiyon
2024-2025: 18 PUAN
Galatasaray 2-1 Hatayspor
Konyaspor 1-2 Galatasaray
Adana Demirspor 1-5 Galatasaray
Galatasaray 5-0 Çaykur Rizespor
Galatasaray 3-1 Gaziantep FK
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
*36 maç: 30 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet: 95 puanla şampiyon
2025-2026: 18 PUAN
Gaziantep FK 0-3 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük
Kayserispor 0-4 Galatasaray
Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor
Eyüpspor 0-2 Galatasaray
Galatasaray 3-1 Konyaspor
*34 maç: 24 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet: 77 puanla şampiyon
2026-2027: 13 PUAN
Galatasaray 2-2 Çorum FK
Erzurumspor FK 0-4 Galatasaray
Galatasaray 3-2 Göztepe
Başakşehir 2-3 Galatasaray
Galatasaray 1-0 Kocaelispor
Trabzonspor 4-0 Galatasaray
Sarı-kırmızılı takım 52 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde ilk sezonunda 13 puan toplarken, 6. haftada 5. sırada yer almış ve 15. haftada liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'den devralmıştı.
Bu sezon da ilk 6 haftada 13 puan toplayan G.Saray, averaj farkıyla Amed Sportif Faaliyetler'in arkasında 2. sırada yer aldı.
İşte Okan Buruk döneminde Galatasaray'ın sezon başlangıçları ve topladığı puanlar...
2022-2023: 13 PUAN
Antalyaspor 0-1 Galatasaray
Galatasaray 0-1 Giresunspor
Ümraniyespor 0-1 Galatasaray
Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Gaziantep FK
Kasımpaşa 2-3 Galatasaray
*36 maç: 28 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet: 88 puanla şampiyon
2023-2023: 16 PUAN
Kayserispor 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-0 Trabzonspor
Gaziantep FK 0-3 Galatasaray
Galatasaray 4-2 Samsunspor
Başakşehir 1-2 Galatasaray
İstanbulspor 0-1 Galatasaray
*38 maç: 33 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet: 102 puanla şampiyon
2024-2025: 18 PUAN
Galatasaray 2-1 Hatayspor
Konyaspor 1-2 Galatasaray
Adana Demirspor 1-5 Galatasaray
Galatasaray 5-0 Çaykur Rizespor
Galatasaray 3-1 Gaziantep FK
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
*36 maç: 30 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet: 95 puanla şampiyon
2025-2026: 18 PUAN
Gaziantep FK 0-3 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük
Kayserispor 0-4 Galatasaray
Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor
Eyüpspor 0-2 Galatasaray
Galatasaray 3-1 Konyaspor
*34 maç: 24 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet: 77 puanla şampiyon
2026-2027: 13 PUAN
Galatasaray 2-2 Çorum FK
Erzurumspor FK 0-4 Galatasaray
Galatasaray 3-2 Göztepe
Başakşehir 2-3 Galatasaray
Galatasaray 1-0 Kocaelispor
Trabzonspor 4-0 Galatasaray