Montella'dan net mesaj: 'Formayı hak eden giyecek!'

UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da hazırlıklar başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Ay-yıldızlı ekipte teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıkladığı 29 kişilik kadro, forma rekabetini de beraberinde getirdi.





Tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç ve formda isimlere de şans veren İtalyan teknik adam, milli takım kapısının herkes için açık olduğunu oyuncularına bir kez daha gösterdi.





FORMA REKABETİ ARTTI

Montella ve teknik heyetin, sezon başından bu yana milli oyuncu havuzundaki futbolcuları yakından takip ettiği öğrenildi.





Kulüplerinde gösterdikleri performansla öne çıkan isimlerin kadroya dahil edilmesi, mevcut oyuncular üzerindeki rekabeti de artırdı.





Bartuğ Elmaz, İlhan Fakılı, Adil Demirbağ ve Melih Kabasakal'ın ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrılması da bu yaklaşımın önemli örneklerinden biri oldu.





"İYİ OYNAYAN KARŞILIĞINI ALACAK"

Montella'nın oyuncularına verdiği temel mesajın, formanın hiçbir futbolcu için garanti olmadığı yönünde olduğu belirtildi.





İtalyan çalıştırıcının, kulüp performansını ön planda tuttuğu ve iyi oynayan her futbolcunun milli takımda şans bulabileceğini oyuncularına aktardığı ifade edildi.





Bu anlayışla birlikte kamptaki rekabetin ilk antrenmandan itibaren üst seviyeye çıkması bekleniyor.





OMURGAYI KORUYUP REKABETİ YÜKSELTECEK

Montella'nın bir yandan takımın ana iskeletini korumayı, diğer yandan kadroya yeni giren formda ve istekli oyuncularla seviyeyi yükseltmeyi planladığı kaydedildi.





Teknik heyet, geniş kadro sayesinde farklı maç senaryolarında daha fazla alternatife sahip olmayı hedefliyor.





MİLLİ TAKIMI ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

A Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde kısa sürede dört önemli maça çıkacak.





Ay-yıldızlılar; 25 Eylül'de Fransa, 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de bir kez daha İtalya ile karşılaşacak.



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