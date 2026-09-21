Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında hakemlerin sahada incelemeye gittiği pozisyonlara ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Eylül 2026 20:02 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2026 20:37
Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında hakemlerin sahada incelemeye gittiği pozisyonlara ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. 

UGOCHUKWU POZİSYONU
İşte Trabzonspor - Galatasaray maçında Lesley Ugochukwu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakem konuşmaları: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."

Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."

VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."

VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."

Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."

Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."

FENERBAHÇE - EYÜPSPOR PENALTI POZİSYONU

İşte Fenerbahçe - Eyüpspor maçında Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda hakem konuşmaları;


VAR: Olası bir penaltı için saha kenarında inceleme öneriyorum. Önce topa kimin oynadığına bakmak ister misin?

Kadir Sağlam: Şimdi ekrandayım... Hücum oyuncusu topa oynuyor ve defans oyuncusu ayağına basıyor, gördüm.

Kadir Sağlam: Kararım penaltı, sorun yok.

AMED SF - BEŞİKTAŞ MAÇI PENALTI POZİSYONU

İşte Amed SF - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonda hakem konuşmaları;


VAR: Potansiyel bir elle oynama (penaltı) için saha kenarında inceleme öneriyorum. Oyuncunun kolunu vücudundan açarak vücudunu nasıl büyüttüğüne bak.

VAR: Topa dokunmak için kolunu dışarı doğru hareket ettiriyor, ekstra bir hareket var.

Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.