Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında hakemlerin sahada incelemeye gittiği pozisyonlara ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
UGOCHUKWU POZİSYONU
İşte Trabzonspor - Galatasaray maçında Lesley Ugochukwu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakem konuşmaları: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."
Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."
VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."
VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."
Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."
Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."
FENERBAHÇE - EYÜPSPOR PENALTI POZİSYONU
İşte Fenerbahçe - Eyüpspor maçında Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda hakem konuşmaları;
VAR: Olası bir penaltı için saha kenarında inceleme öneriyorum. Önce topa kimin oynadığına bakmak ister misin?
Kadir Sağlam: Şimdi ekrandayım... Hücum oyuncusu topa oynuyor ve defans oyuncusu ayağına basıyor, gördüm.
Kadir Sağlam: Kararım penaltı, sorun yok.
AMED SF - BEŞİKTAŞ MAÇI PENALTI POZİSYONU
İşte Amed SF - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonda hakem konuşmaları;
VAR: Potansiyel bir elle oynama (penaltı) için saha kenarında inceleme öneriyorum. Oyuncunun kolunu vücudundan açarak vücudunu nasıl büyüttüğüne bak.
VAR: Topa dokunmak için kolunu dışarı doğru hareket ettiriyor, ekstra bir hareket var.
Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.
UGOCHUKWU POZİSYONU
İşte Trabzonspor - Galatasaray maçında Lesley Ugochukwu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakem konuşmaları: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."
Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."
VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."
VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."
Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."
Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."
FENERBAHÇE - EYÜPSPOR PENALTI POZİSYONU
İşte Fenerbahçe - Eyüpspor maçında Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda hakem konuşmaları;
VAR: Olası bir penaltı için saha kenarında inceleme öneriyorum. Önce topa kimin oynadığına bakmak ister misin?
Kadir Sağlam: Şimdi ekrandayım... Hücum oyuncusu topa oynuyor ve defans oyuncusu ayağına basıyor, gördüm.
Kadir Sağlam: Kararım penaltı, sorun yok.
AMED SF - BEŞİKTAŞ MAÇI PENALTI POZİSYONU
İşte Amed SF - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonda hakem konuşmaları;
VAR: Potansiyel bir elle oynama (penaltı) için saha kenarında inceleme öneriyorum. Oyuncunun kolunu vücudundan açarak vücudunu nasıl büyüttüğüne bak.
VAR: Topa dokunmak için kolunu dışarı doğru hareket ettiriyor, ekstra bir hareket var.
Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.