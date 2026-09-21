Roland Sallai, Macaristan kadrosundan çıkarıldı!

Galatasaray'ın oyuncusu Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Macaristan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Roland Sallai, sakatlıkları nedeniyle A Milli Erkek Takımı kadrosuna katılamayacak." denildi.
29 yaşındaki oyuncu, Macaristan'ın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Gürcistan ile karşı karşıya geleceği maçlarda forma giyemeyecek.
Sallai, milli takım formasıyla şimdiye kadar 67 maçta görev yaptı ve 15 gol kaydetti.
BU SEZON SALLAI
Bu sezon şu ana kadar Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan Roland Sallai, 1 gol atıp 1 asist yaptı ve 589 dakika süre aldı.
29 yaşındaki oyuncu, Macaristan'ın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Gürcistan ile karşı karşıya geleceği maçlarda forma giyemeyecek.
Sallai, milli takım formasıyla şimdiye kadar 67 maçta görev yaptı ve 15 gol kaydetti.
BU SEZON SALLAI
Bu sezon şu ana kadar Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan Roland Sallai, 1 gol atıp 1 asist yaptı ve 589 dakika süre aldı.