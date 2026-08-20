Cadılar Bayramı Ne Zaman? 2026 Cadılar Bayramı Tarihi ve Kutlama Günü

Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor. 2026 yılında da Cadılar Bayramı 31 Ekim Cumartesi gününe denk geliyor.

2026 Cadılar Bayramı hangi gün?

2026 yılında Cadılar Bayramı'nın tarihi şöyle:

Tarih: 31 Ekim 2026

Gün: Cumartesi

Cadılar Bayramı için düzenlenen etkinlikler ise bazı ülkelerde 31 Ekim'den önceki günlerde başlayabiliyor.

Cadılar Bayramı neden kutlanıyor?

Cadılar Bayramı'nın kökenleri, eski Keltlerin Samhain adı verilen festivaline kadar uzanıyor. Zaman içerisinde Hristiyan gelenekleriyle de etkileşime giren bu kutlama, özellikle ABD'de günümüzdeki popüler kültür biçimini kazandı.

Bugün Cadılar Bayramı denildiğinde kostümler, korku temaları, balkabakları ve çocukların evleri dolaşarak şeker toplaması gibi gelenekler öne çıkıyor.

Cadılar Bayramı'nda ne yapılır?

Cadılar Bayramı etkinliklerinde insanlar genellikle farklı karakterlerin kostümlerini giyiyor, evlerini ve iş yerlerini korku temalı süslemelerle dekore ediyor.

Özellikle çocuklar arasında "şeker mi şaka mı?" geleneği yaygın olarak uygulanıyor. Yetişkinler için ise kostüm partileri ve temalı etkinlikler düzenleniyor.

Cadılar Bayramı resmi tatil mi?

Cadılar Bayramı Türkiye'de resmi tatil değildir. 31 Ekim'de kamu kurumları ve okullar normal çalışma ve eğitim düzenine devam eder.

Cadılar Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı ülkeden ülkeye de değişiklik gösterebilir.

Sonuç: Cadılar Bayramı ne zaman?

Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor. 2026 yılında Cadılar Bayramı 31 Ekim Cumartesi gününe denk geliyor. Türkiye'de ise bu tarih resmi tatil kapsamında bulunmuyor.