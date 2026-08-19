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Gençlerbirliği'nden Premier Lig'e: Ousmane Diabate

Gençlerbirliği'nin genç orta saha oyuncusu Ousmane Diabate, Premier Lig devi Newcastle United'a transfer olmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 20:23
Haber: Sporx.com
Gençlerbirliği'nden Premier Lig'e: Ousmane Diabate
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ousmane Diabate, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a transfer olmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NEWCASTLE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Newcastle United, Gineli futbolcunun bonservisi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.

Avrupa'dan üç farklı teklif daha alan Diabate'nin, Newcastle United'ın sunduğu projeyi tercih ettiği belirtildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KİRALIK KALACAK

İngiliz ekibi, Diabate'nin bonservisini alacak ancak genç futbolcuyu gelişimini sürdürmesi ve düzenli forma giymesi amacıyla Gençlerbirliği'nde kiralık bırakacak.

Böylece Diabate, önümüzdeki dönemde Ankara ekibinde forma giymeye devam ederken Newcastle United'ın oyuncusu olacak.

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