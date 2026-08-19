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Nkunku'dan Galatasaray'a ret

Milan forması giyen ve Galatasaray'ın ilgilendiği Christopher Nkunku, sarı-kırmızılılara sıcak bakmıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 13:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nkunku'dan Galatasaray'a ret
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Calciomercato'da yer alan habere göre, Fransız hücum oyuncusu, Galatasaray'a sıcak bakmıyor.

Nkunku ile Galatasaray dışında Newcastle United ve Leipzig de ilgileniyor.

Milan'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Fransız oyuncu, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun, Milan ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.  

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