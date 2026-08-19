Nkunku'dan Galatasaray'a ret

Milan forması giyen Christopher Nkunku'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'A KÖTÜ HABER
Calciomercato'da yer alan habere göre, Fransız hücum oyuncusu, Galatasaray'a sıcak bakmıyor.
Nkunku ile Galatasaray dışında Newcastle United ve Leipzig de ilgileniyor.
Milan'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Fransız oyuncu, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun, Milan ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Calciomercato'da yer alan habere göre, Fransız hücum oyuncusu, Galatasaray'a sıcak bakmıyor.
Nkunku ile Galatasaray dışında Newcastle United ve Leipzig de ilgileniyor.
Milan'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Fransız oyuncu, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun, Milan ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.